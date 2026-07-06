FIFA vừa xóa thẻ đỏ cho đội Mỹ, Pháp cũng đòi gỡ án treo giò

(VTC News) -

Theo tờ L'Equipe, Liên đoàn bóng đá Pháp (FFF) chuẩn bị gửi đề nghị lên FIFA về việc xóa thẻ vàng cho tiền vệ Michael Olise. Ngôi sao của Bayern Munich phải nhận án phạt từ trọng tài ở phút 90+7 trong một tình huống có phần oan uổng.

Michael Olise tranh cãi với cầu thủ Paraguay. Anh dùng tay đẩy Matias Galarza nhưng tiền vệ này lại ôm mặt tỏ ra đau đớn và lăn xuống sân. Rất kì lạ khi ông Ilgiz Tantashev lại quyết định thổi phạt Michael Olise thay vì án phạt cho Matias. Rõ ràng đây là quyết định không chính xác của vị vua áo đen người Uzbekistan.

Olise nhận thẻ vàng trong tình huống bị cầu thủ Paraguay khiêu khích. (Ảnh: Reuters)

Pháp có lý do để yêu cầu FIFA gỡ tấm thẻ vàng. Nếu tiếp tục phải nhận thẻ ở vòng tứ kết, Michael Olise sẽ phải nghỉ thi đấu bán kết nếu tuyển Pháp có thể tiến xa. Do đó, việc Olise được xóa thẻ càng trở nên quan trọng và giúp Pháp bước đi vững chắc hơn trong hành trình giành cúp vô địch thế giới năm 2026.

Trước đó, tiền đạo Folarin Balogun vừa được xóa thẻ đỏ ngay trước trận đấu giữa Mỹ và Bỉ ở vòng 1/8 World Cup 2026. Tiền đạo này bị truất quyền thi đấu vì thẻ đỏ trực tiếp trong trận gặp Bosnia & Herzegovina ở vòng 1/16. Động thái chưa từng có tiền lệ này xuất hiện sau cuộc nói chuyện qua điện thoại giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino.

“Nếu Folarin Balogun phạm phải một lỗi khác có tính chất và mức độ nghiêm trọng tương tự trong thời gian thử thách, quyết định đình chỉ án phạt sẽ bị thu hồi. Hình phạt sẽ được thi hành mà không ảnh hưởng đến bất kỳ quyết định bổ sung nào được áp dụng cho lỗi vi phạm mới”, FIFA đánh giá.

Tờ A Bola (Bồ Đào Nha) bình luận: "FIFA đã tạo tiền lệ với vụ việc của Folarin Balogun và giờ đây có nguy cơ phải đối mặt với hàng loạt đơn kháng cáo liên quan đến thẻ phạt tại World Cup 2026".