Tổng thống Trump nói gì khiến FIFA xóa thẻ đỏ cho cầu thủ Mỹ?

(VTC News) -

Theo xác nhận của một quan chức Mỹ với tờ New York Post, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino xem xét lại án phạt đối với tiền đạo Folarin Balogun. Động thái này xuất hiện sau cuộc nói chuyện qua điện thoại giữa ông Trump và Chủ tịch Gianni Infantino.

"Tổng thống và ông Infantino đã trao đổi với nhau. Tổng thống muốn hiểu rõ lý do Balogun phải nhận thẻ đỏ cũng như vì sao cậu ấy bị treo giò", quan chức Mỹ tiết lộ.

Ngày 2/7, tiền đạo Folarin Balogun bị truất quyền thi đấu vì thẻ đỏ trực tiếp trong trận gặp Bosnia & Herzegovina ở vòng 1/16 World Cup 2026 sau khi VAR xác định anh giẫm lên mắt cá chân phải của hậu vệ Tarik Muharemovic. Theo quan chức chính phủ, ông Trump đã liên hệ với Chủ tịch Infantino ngay sau trận đấu. Dù quy trình kháng cáo do một hội đồng độc lập xử lý, phía Mỹ vẫn tham gia bằng cách cung cấp "các bằng chứng bổ sung" phục vụ quá trình xem xét.

FIFA xóa thẻ đỏ cho Folarin Balogun sau cuộc gọi với ông Trump. (Ảnh: Reuters)

Ông Clay Travis, nhà sáng lập OutKick, tiết lộ chính quyền Trump cho rằng việc sử dụng pha quay chậm để kết luận Balogun đáng nhận thẻ đỏ đã vi phạm quy định của FIFA.

Các nguồn tin cho biết giới chức FIFA đồng tình rằng hình ảnh quay chậm chỉ nên được dùng để xác định điểm va chạm trong một pha phạm lỗi tiềm năng, chứ không nên sử dụng để đánh giá ý định của cầu thủ. Các đoạn quay lại tình huống cho thấy Balogun bật nhảy để tranh chấp bóng bằng đầu và không có dấu hiệu cố tình nhắm vào mắt cá chân đối phương.

Sau khi xem xét lại toàn bộ vụ việc, Ủy ban độc lập của FIFA kết luận chiếc thẻ đỏ đã được rút ra không chính xác. FIFA viện dẫn Điều 27 trong Bộ luật Kỷ luật của tổ chức này, trong đó quy định cơ quan tư pháp "có thể quyết định đình chỉ toàn bộ hoặc một phần việc thi hành hình thức kỷ luật".

Theo nhiều nguồn tin, chính quyền Trump thậm chí đã chuẩn bị phương án để các luật sư Nhà Trắng phối hợp với đội ngũ pháp lý của Liên đoàn Bóng đá Mỹ nếu cần thiết.

Các luật sư cũng đã thảo luận về khả năng đưa vụ việc lên Tòa Trọng tài Thể thao Quốc tế (CAS), cơ quan có thể xem xét tính hợp pháp của quyết định liên quan đến chiếc thẻ đỏ gây tranh cãi. Tuy nhiên, CAS thường chỉ can thiệp vào các vụ việc liên quan đến dàn xếp tỷ số hoặc cáo buộc tham nhũng.

"Đơn kháng cáo pháp lý đã được gửi tới FIFA. Họ muốn tránh để vụ việc phải đưa lên CAS. Hồ sơ pháp lý cho CAS đã được chuẩn bị sẵn", một nguồn tin cho biết.

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Trong thông báo chính thức, FIFA cho biết án treo giò của Balogun được tạm đình chỉ trong thời gian thử thách kéo dài một năm. Theo quy định thông thường của FIFA, Balogun lẽ ra sẽ phải nghỉ thi đấu một trận vì chiếc thẻ đỏ.

"Nếu Folarin Balogun tiếp tục có hành vi vi phạm tương tự với mức độ nghiêm trọng tương đương trong thời gian thử thách, việc đình chỉ sẽ bị hủy bỏ và án phạt sẽ được thi hành, đồng thời không ảnh hưởng đến bất kỳ hình thức xử lý bổ sung nào đối với vi phạm mới", FIFA nhấn mạnh.

Quyết định này mang ý nghĩa rất lớn với đội tuyển Mỹ, đội đang hướng tới mục tiêu lần đầu tiên kể từ năm 2002 lọt vào tứ kết World Cup. Đối thủ của họ tại vòng 1/8 là đội tuyển Bỉ. Balogun hiện là chân sút số một của tuyển Mỹ tại World Cup 2026 với ba bàn thắng.

Quyết định của FIFA cũng làm dấy lên nhiều nghi ngờ do mối quan hệ thân thiết giữa ông Infantino và Tổng thống Trump. Năm ngoái, Chủ tịch Infantino từng trao cho ông Trump Giải thưởng Hòa bình FIFA. Đây là một giải thưởng mới được FIFA lập ra sau khi Tổng thống Mỹ nhiều lần bày tỏ sự không hài lòng vì không được đề cử Giải Nobel Hòa bình.

Ngoài ra, ông Infantino còn tặng ông Trump 10 vé xem trận chung kết World Cup tại sân MetLife, cũng như vé xem trận đấu thuộc FIFA Club World Cup năm ngoái. Riêng số vé của FIFA Club World Cup được cho là có tổng giá trị khoảng 15.000 USD.