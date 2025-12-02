Điều ít biết về nữ diễn viên đang bị ghét nhất phim Việt giờ vàng VTV

"Cách em một milimet" đang là phim giờ vàng nhận được nhiều sự quan tâm trên VTV. Bên cạnh dàn diễn viên chính, tuyến nhân vật phản diện cũng gây nhiều tranh luận.

Trong đó, nhân vật Nga do Ngọc Trâm thể hiện đặc biệt nhận nhiều ý kiến trái chiều. Thậm chí một số khán giả mong vai diễn của cô sớm kết thúc vì quá đáng ghét.

Nhân vật này bị nhận xét là có nhiều điểm tính cách tiêu cực như ích kỷ, thiếu phân định đúng sai, trong khi biểu cảm của Nga lại càng khiến khán giả mệt mỏi. Cảm xúc của Nga thường ở mức cao trào nên mỗi lần nhân vật xuất hiện đều khiến bộ phận khán giả cảm thấy khó chịu.

Ngọc Trâm (Bùi Thị Ngọc Trâm) sinh năm 1999. Ít ai biết, cô từng là sinh viên Học viện Hàng không Việt Nam.

Vì đam mê nghệ thuật cô chuyển hướng sang diễn xuất và theo học lớp đào tạo diễn viên của Đài truyền hình Việt Nam.

Ngọc Trâm từng tham gia nhiều MV ca nhạc, xuất hiện trong phim điện ảnh "Linh miêu: Quỷ nhập tràng" với vai Nguyệt. Vai Nga trong "Cách em một milimet" là phim truyền hình đầu tay của cô.

Lần đầu đóng phim trên khung giờ vàng VTV, nhưng Ngọc Trâm lại gây chú ý theo cách không mấy tích cực. Một bộ phận khán giả vì khó chịu với nhân vật Nga để lại nhiều bình luận tiêu cực hướng về Ngọc Trâm, cho rằng cô quá hợp vai khi từ ánh mắt đến giọng điệu đều thể hiện sự giả tạo của nhân vật.

Tuy vậy, nữ diễn viên vẫn giữ được sự bình tĩnh trước những luồng chỉ trích. Cô chia sẻ rằng khán giả đang ghét Nga chứ không phải ghét diễn viên, và cô tin rằng việc nhân vật tạo cảm xúc mạnh cho người xem là dấu hiệu cho thấy mình nhập vai trọn vẹn.

Một số khán giả cho rằng việc Ngọc Trâm khiến người xem bức xúc cũng là thành công của cô bởi như vậy mới thể hiện đúng nhân vật, đúng với ý đồ của ê-kíp làm phim.

Khác với vẻ ghê gớm trên phim, nhân vật Nga ở ngoài đời sở hữu nhan sắc ngọt ngào, nữ tính. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ những bộ ảnh xinh đẹp.

Với vai diễn truyền hình đầu tay gây ấn tượng mạnh, Ngọc Trâm được xem là gương mặt sáng giá mới trong vũ trụ mỹ nhân của phim trên sóng VTV.