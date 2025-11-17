Chức danh người đứng đầu trạm y tế xã, phường từ năm 2026 thay đổi thế nào?

(VTC News) -

Từ ngày 1/1/2026, người đứng đầu trạm y tế cấp xã, phường sẽ mang chức danh giám đốc, thay cho trạm trưởng như trước đây. Đây là một trong những thay đổi lớn trong Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của trạm y tế xã, phường vừa được Bộ Y tế ban hành. Giám đốc và phó giám đốc trạm do chủ tịch UBND cấp xã bổ nhiệm, miễn nhiệm hoặc kéo dài thời gian giữ chức vụ theo quy định.

Theo Thông tư 43, trạm y tế cấp xã được xác định là đơn vị sự nghiệp y tế công lập, trực thuộc UBND cấp xã, có tư cách pháp nhân, con dấu, trụ sở và tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng. UBND cấp xã quản lý trực tiếp về tổ chức bộ máy, nhân lực, tài chính; còn Sở Y tế và các đơn vị chuyên môn hướng dẫn, hỗ trợ và kiểm tra nghiệp vụ.

Với vai trò mới, trạm y tế không chỉ điều trị bệnh thông thường mà phải đảm nhận trọn gói các dịch vụ y tế cơ bản tại cộng đồng: phòng bệnh, khám chữa bệnh, dân số, an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe bà mẹ – trẻ em, y tế trường học và quản lý bệnh không lây nhiễm. Đơn vị phải giám sát dịch bệnh, triển khai tiêm chủng, hướng dẫn vệ sinh môi trường, thực hiện sơ cấp cứu, khám chữa bệnh ban đầu và đỡ đẻ thường.

Thông tư mới của Bộ Y tế quy định trạm y tế xã, phường có giám đốc và phó giám đốc thay cho chức danh trạm trưởng, trạm phó. (Ảnh minh hoạ)

Thông tư cũng mở rộng đáng kể phạm vi chuyên môn. Ngoài khám bệnh ban đầu, trạm y tế phải triển khai khám chữa bệnh y học gia đình; điều trị ngoại trú bệnh mạn tính như tăng huyết áp, tiểu đường; khám sàng lọc bệnh tật; phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng. Về an toàn thực phẩm, trạm có nhiệm vụ giám sát loại hình thức ăn đường phố; điều tra, truy xuất, xử lý sự cố thực phẩm; theo dõi ô nhiễm và bệnh truyền qua thực phẩm.

Lĩnh vực công tác xã hội tại cơ sở cũng được giao cho trạm y tế, gồm quản lý trường hợp, theo dõi, can thiệp cộng đồng và phối hợp với các tổ chức, mạng lưới cộng tác viên. Trạm tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa và đáp ứng tình huống khẩn cấp.

Một yêu cầu lớn khác là đẩy mạnh chuyển đổi số. Trạm y tế phải triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử, duy trì và cập nhật cơ sở dữ liệu, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn.

Về tổ chức, trạm y tế sẽ có ít nhất năm bộ phận: Văn phòng hoặc phòng Hành chính tổng hợp; phòng Dân số, trẻ em, bảo trợ xã hội; khoa Phòng bệnh – An toàn thực phẩm; khoa Khám chữa bệnh; khoa Dược – Thiết bị y tế – Cận lâm sàng. Các điểm trạm có thể được thành lập để thực hiện một phần hoặc toàn bộ nhiệm vụ tùy theo điều kiện địa bàn.

Trạm y tế được xây dựng đề án vị trí việc làm và tuyển dụng viên chức theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ. Các địa phương phải hoàn thành việc chuyển đổi trạm y tế sang mô hình đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND cấp xã chậm nhất ngày 31/12/2030.

Thay đổi chức danh lãnh đạo cùng việc mở rộng nhiệm vụ cho thấy trạm y tế được kỳ vọng trở thành “trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng” đúng nghĩa, thay vì chỉ thực hiện chăm sóc ban đầu như trước đây.