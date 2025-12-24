Bắt 2 thanh niên rao bán xe máy giá rẻ, lừa đảo 10 tỷ đồng ở Lâm Đồng

(VTC News) -

Ngày 24/12, Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ Nguyễn Thành Nam (SN 1994) và Nguyễn Văn Linh (SN 2001) cùng trú tại TP Huế để điều tra về việc liên quan đến đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Nam và Linh tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an cung cấp

Thông tin từ cơ quan Công an, từ giữa năm 2024 đến nay, Nguyễn Văn Linh và Nguyễn Thành Nam sử dụng nhiều sim điện thoại “rác”, lập hàng loạt tài khoản Facebook, Zalo, đăng các thông tin giả về việc bán nhiều loại xe máy để tiếp cận khách hàng, thực hiện hành vi lừa đảo.

Khi khách hàng “chốt” hợp đồng, Linh và Nam yêu cầu chuyển tiền cọc vào số tài khoản rồi viết hóa đơn giả gửi cho khách. Đồng thời, họ gửi ảnh cho khách về việc xe đã được gửi đến đơn vị vận chuyển để khách yên tâm.

Sau đó, Linh và Nam dùng số điện thoại khác, đóng vai tài xế của đơn vị vận chuyển, gọi điện, yêu cầu khách hàng đóng đủ tiền hàng để hoàn tất thủ tục mua bán, vận chuyển. Khi khách hàng chuyển tiền vào tài khoản, Linh và Nam chiếm đoạt, cắt đứt mọi liên lạc.

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng chuyển tiền lừa đảo vào các tài khoản trò chơi, cá độ, đánh bạc trực tuyến rồi rút về tài khoản cá nhân, tiêu xài.

Làm việc với công an, bước đầu, Nguyễn Thành Nam và Nguyễn Văn Linh khai nhận lừa đảo, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng của nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng cùng nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Cơ quan công an đã thu giữ 1 máy tính, 5 điện thoại di động, 22 sim điện thoại cùng nhiều tài khoản ngân hàng không chính chủ mà 2 đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội.

Trước đó, ngày 11/10, thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng, Phòng Cảnh sát hình sự tỉnh đã kịp thời giải cứu được 3 sinh viên bị “bắt cóc online”.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng, khoảng 11h ngày 10/10, Công an tỉnh tiếp nhận tin báo của ông L.X.T. (1979, phường Xuân Hương, Đà Lạt) về việc con trai ông, L.X.G.B (2007, hiện là sinh viên), bị một nhóm người gọi điện đe dọa, khống chế và ép vào một nhà nghỉ trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Lang Biang, Đà Lạt, yêu cầu thực hiện các giao dịch chuyển tiền.

Ngay sau khi nhận tin, Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị triển khai nghiệp vụ để xác minh. Chỉ sau khoảng 30 phút, vị trí của cháu B. được xác định và lực lượng chức năng đã tổ chức giải cứu an toàn.