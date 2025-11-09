Theo ghi nhận, giá niêm yết của các dòng xe Piaggio trong tháng 11 này vẫn duy trì ở mức cũ của tháng 10/2025, cụ thể:

- Dòng xe Liberty: Phiên bản Liberty 125 S đang có giá bán 57,9 triệu đồng, phiên bản Liberty 125 đang có giá bán 57,5 triệu đồng và phiên bản Liberty 125 Z đang có giá bán 59,3 triệu đồng.

- Dòng xe Medley: Phiên bản 125 S vẫn được bán với giá 80 triệu đồng và phiên bản 150 S vẫn được bán với giá 96,8 triệu đồng.

- Tương tự, dòng xe Beverly và MP3 tiếp tục duy trì với giá lần lượt là 235 triệu đồng và 340 triệu đồng.

Piaggio MP3 400 Sport. (Ảnh: Piaggio)

Sau khi khảo sát tại các đại lý, giá xe máy Piaggio trong tháng 11/2025 không có sự biến động mới nào. Giá thực tế tiếp tục cao hơn khoảng 0,1 - 0,2 triệu đồng so với giá niêm yết của hãng, mức giá chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với mẫu xe Piaggio Liberty bản 125 Z.

Bảng giá xe máy hãng Piaggio mới nhất tháng 11/2025. (Nguồn: Piaggio)

Bảng giá xe Piaggio mới nhất tháng 11/2025 (ĐVT: triệu đồng) Dòng xe Phiên bản Giá niêm yết Giá đại lý Chênh lệch Liberty Liberty 125 S 57,9 58 0,1 Liberty 125 57,5 57,5 0 Liberty 125 Z 59,3 59,5 0,2 Medley Medley 125 S 80 80 0 Medley 150 S 96,8 96,8 0 Beverly Beverly 400 S 235 235 0 MP3 MP3 400 Sport 340 340 0

Lưu ý: Giá xe máy chỉ mang tính tham khảo, đã gồm phí VAT, nhưng chưa bao gồm phí bảo hiểm, phí trước bạ và phí cấp biển số. Đặc biệt, giá xe có thể được thay đổi tùy vào từng thời điểm của đại lý Piaggio và khu vực bán xe.