Trong tháng 11, xe số Blade 110 tiếp tục được hãng Honda bán ra thị trường với 3 phiên bản: Tiêu chuẩn, đặc biệt và thể thao. Đi kèm với các phiên bản sẽ có 3 tùy chọn màu sắc như: Đen xanh, đen đỏ và đen.

Theo ghi nhận, giá niêm yết xe Honda Blade 110 trong tháng 11/2025 vẫn được giữ nguyên ở mức cũ của tháng trước, cụ thể: Phiên bản tiêu chuẩn đang có giá bán 18.900.000 đồng, phiên bản đặc biệt đang có giá bán 20.470.909 đồng và phiên bản thể thao đang có giá bán 21.943.637 đồng.

Honda Blade 110 phiên bản tiêu chuẩn. (Ảnh: Honda)

Honda Blade 110 là một trong những mẫu xe số phổ thông được ưa chuộng tại Việt Nam, nổi bật với thiết kế gọn gàng, năng động cùng khả năng vận hành ổn định. Xe sở hữu động cơ 110cc bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu - một trong những tiêu chí hàng đầu của người dùng trong phân khúc xe phổ thông.

Không chỉ mang lại hiệu quả sử dụng cao ở đô thị và nông thôn, Blade 110 còn có chi phí bảo dưỡng thấp cùng phụ tùng dễ thay thế, trở thành một sự lựa chọn đáng tin cậy cho học sinh, sinh viên, người lao động và cả những ai đang cần một phương tiện di chuyển hàng ngày ổn định, kinh tế.

Sau khi khảo sát, giá xe máy Blade 110 tại các đại lý trong tháng 11 nhìn chung vẫn bình ổn. So với giá đề xuất, giá thực tế cao hơn khoảng 3.529.091 - 3.656.363 đồng/xe, mức giá chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với xe Blade 110 bản thể thao.

Bảng giá xe Blade 110 mới nhất tháng 11/2025 (Nguồn: Honda)

Bảng giá xe Blade 110 mới nhất tháng 11/2025 (ĐVT: đồng) Phiên bản Màu sắc Giá niêm yết Giá đại lý Chênh lệch Phiên bản tiêu chuẩn Đen đỏ 18.900.000 22.500.000 3.600.000 Đen xanh 18.900.000 22.500.000 3.600.000 Phiên bản đặc biệt Đen 20.470.909 24.000.000 3.529.091 Phiên bản thể thao Đen xanh 21.943.637 25.600.000 3.656.363 Đen đỏ 21.943.637 25.600.000 3.656.363 Đen 21.943.637 25.600.000 3.656.363

Lưu ý: Giá xe máy mang tính tham khảo, đã gồm phí VAT, phí trước bạ, phí biển số xe và phí bảo hiểm. Đặc biệt, giá xe có thể được thay đổi tùy vào thời điểm của đại lý Honda và khu vực bán xe.