Bảng giá xe Janus mới nhất tháng 10/2025

(VTC News) - Bảng giá xe Yamaha Janus mới nhất tháng 10/2025 tại các đại lý trên cả nước sẽ được cập nhật chi tiết trong bài viết dưới đây.

Xe tay ga Janus của Yamaha trong tháng 10 này tiếp tục bán ra thị trường với 6 phiên bản: Tiêu chuẩn, tiêu chuẩn hoàn toàn mới, đặc biệt, giới hạn, đặc biệt hoàn toàn mới và giới hạn hoàn toàn mới. 

So với tháng 9, giá niêm yết xe Yamaha Janus trong tháng 10/2025 vẫn ổn định, cụ thể: Phiên bản tiêu chuẩn đang bán ở mức 28.669.000 đồng, phiên bản đặc biệt đang bán ở mức 32.400.000 đồng và phiên bản giới hạn đang bán ở mức 32.891.000 đồng.

- Phiên bản tiêu chuẩn hoàn toàn mới vẫn bán ở mức giá 29.151.000 đồng, phiên bản đặc biệt hoàn toàn mới vẫn bán ở mức giá 33.176.000 đồng và phiên bản giới hạn hoàn toàn mới vẫn bán ở mức giá 33.382.000 đồng.

Yamaha Janus phiên bản giới hạn hoàn toàn mới. (Ảnh: Yamaha)

Janus là cái tên mới trong dòng sản phẩm xe ga của Yamaha, hướng đến nhóm khách hàng nữ trẻ, năng động nên sở hữu lối thiết kế sắc nét thời thượng với thân xe vuốt gọn, cá tính. Bên cạnh đó, xe còn được trang bị nhiều tính năng hữu ích như chìa khóa smartkey, cốp chứa đồ có dung tích đến 14 lít, hệ thống Start & Stop System sẽ tự động ngắt xe khi dừng lại và tái khởi động khi tăng ga giúp bảo vệ môi trường cũng như tiết kiệm nhiên liệu xe…

Không dừng lại ở những tiện ích, Yamaha Janus còn được trang bị khối động cơ Blue Core, là thế hệ động cơ hiện đại với nhiều chức năng như tiết kiệm xăng, lướt đi nhẹ nhàng, hoạt động bền bỉ, vận hành êm ái. Nhờ đó, xe chỉ tiêu thụ 1,87L/100km, đưa Janus lọt vào top những xe ga tiết kiệm nhiên liệu số 1 Việt Nam.

Hiện giá xe máy Janus tại các đại lý trong tháng 10 này không có sự biến động mới nào. Giá thực tế thấp hơn khoảng 382.000 - 2.600.000 đồng so với giá niêm yết của hãng, mức giá bán chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với xe Janus bản đặc biệt. 

Bảng giá xe máy Yamaha Janus mới nhất tháng 10/2025 (Nguồn: Yamaha)

Bảng giá xe Yamaha Janus mới nhất tháng 10/2025 (ĐVT: đồng)
Phiên bản Màu sắc Giá niêm yết Giá đại lý Chênh lệch
Phiên bản tiêu chuẩn  Trắng xám 28.669.000 26.300.000 -1.569.000
Đỏ đen 28.669.000 26.300.000 -1.569.000
Đen 28.669.000 26.300.000 -1.569.000
Phiên bản đặc biệt  Xanh đen 32.400.000 29.800.000 -2.600.000
Đỏ đen 32.400.000 29.800.000 -2.600.000
Đen 32.400.000 29.800.000 -2.600.000
Trắng xám 32.400.000 29.800.000 -2.600.000
Phiên bản giới hạn Xanh đen 32.891.000 30.400.000 -2.491.000
Xám đen 32.891.000 30.400.000 -2.491.000
Đen hồng 32.891.000 30.400.000 -2.491.000
Trắng hồng 32.891.000 30.400.000 -2.491.000
Phiên bản tiêu chuẩn mới Đen bóng 29.151.000 28.600.000 -551.000
Trắng đen bóng 29.151.000 28.600.000 -551.000
Đỏ bóng 29.151.000 28.600.000 -551.000
Phiên bản đặc biệt mới Đỏ bóng 33.176.000 32.500.000 -676.000
Đen xám nhám 33.176.000 32.500.000 -676.000
Xanh nhám 33.176.000 32.500.000 -676.000
Trắng bạc bóng 33.176.000 32.500.000 -676.000
Phiên bản giới hạn mới Xanh xám nhám 33.382.000 33.000.000 -382.000
Đen vàng nhám 33.382.000 33.000.000 -382.000
Xám nhám 33.382.000 33.000.000 -382.000
Bạc nhám 33.382.000 33.000.000 -382.000

Lưu ý: Giá xe mang tính tham khảo, đã gồm phí VAT, nhưng chưa bao gồm phí bảo hiểm, phí ra biển số xe và phí trước bạ. Đặc biệt, giá xe có thể thay đổi tùy theo thời điểm của từng đại lý Yamaha và khu vực bán xe.

Văn Hải (Tổng hợp)
