Theo ghi nhận, xe tay ga Lead của Honda trong tháng 11 tiếp tục bán ra thị trường với 3 phiên bản: Tiêu chuẩn, đặc biệt và cao cấp. Đi kèm với 5 tùy chọn màu sắc như: Trắng, đỏ, xanh, xanh đen và đen mờ.

So với tháng 10/2025, giá niêm yết của xe Honda Lead trong tháng 11/2025 vẫn duy trì ở mức cũ, cụ thể: Bản tiêu chuẩn đang có mức giá bán 39.557.455 đồng, bản cao cấp đang có mức giá bán 41.717.455 đồng và bản đặc biệt đang có mức giá bán 45.644.727 đồng.

Honda Lead phiên bản cao cấp. (Ảnh: Honda)

Nổi bật trong phân khúc xe tay ga dành cho nữ, Lead chinh phục khách hàng Việt nhờ thiết kế hiện đại, thanh lịch cùng loạt tiện ích thực tiễn. Điểm cộng lớn nhất của mẫu xe tay ga này chính là cốp xe rộng, dung tích lên đến 37 lít lý tưởng cho nhu cầu đựng đồ cá nhân, túi xách, nón bảo hiểm hay cả đồ đi chợ hằng ngày.

Bên cạnh đó, Honda Lead còn được trang bị động cơ eSP 125cc mạnh mẽ, vận hành êm ái, tiết kiệm nhiên liệu và có nhiều công nghệ hiện đại như khóa thông minh Smart Key, hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI. Với sự kết hợp giữa tính thẩm mỹ và công năng, Lead tiếp tục là lựa chọn hàng đầu của nhiều chị em phụ nữ trong đô thị hiện đại.

Tại các đại lý, giá xe máy Lead trong tháng 11 không có sự biến động mới nào. Hiện giá thực tế tiếp tục cao hơn khoảng 5.282.545 - 5.355.273 đồng so với giá niêm yết của hãng, mức giá bán chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với Lead bản đặc biệt.

Bảng giá xe Lead mới nhất tháng 11/2025 (Nguồn: Honda)

Bảng giá xe Lead mới nhất tháng 11/2025 (ĐVT: đồng) Phiên bản Màu sắc Giá niêm yết Giá đại lý Chênh lệch Phiên bản tiêu chuẩn Trắng 39.557.455 44.900.000 5.342.545 Phiên bản cao cấp Đỏ 41.717.455 47.000.000 5.282.545 Xanh 41.717.455 47.000.000 5.282.545 Phiên bản đặc biệt Xanh đen 45.644.727 51.000.000 5.355.273 Đen mờ 45.644.727 51.000.000 5.355.273

Lưu ý: Giá xe máy mang tính tham khảo, đã gồm phí VAT, phí trước bạ, phí cấp biển số và phí bảo hiểm. Đặc biệt, giá xe máy có thể được thay đổi tùy vào thời điểm của mỗi đại lý Honda và khu vực bán xe.