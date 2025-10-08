Xe số Wave RSX của Honda trong tháng 10 này vẫn bán ra thị trường với 3 phiên bản: Thể thao, tiêu chuẩn và đặc biệt. Đi kèm theo 4 tùy chọn màu sắc: Đỏ đen, xanh đen, đen và xám đen.

So với tháng 9, giá niêm yết của xe Honda Wave RSX trong tháng 10/2025 không có sự điều chỉnh mới nào, cụ thể: Phiên bản tiêu chuẩn đang có giá 22.032.000 đồng, phiên bản đặc biệt đang có giá 23.602.909 đồng và phiên bản thể thao đang có giá 25.566.545 đồng.

Honda Wave RSX phiên bản thể thao. (Ảnh: Honda)

Ra mắt với thiết kế hiện đại và động cơ tiết kiệm nhiên liệu, Honda Wave RSX nhanh chóng chiếm được cảm tình của đông đảo người tiêu dùng Việt Nam. Mẫu xe số này không chỉ nổi bật với kiểu dáng thể thao, trẻ trung mà còn chinh phục người dùng nhờ sự bền bỉ và khả năng vận hành ổn định trong nhiều điều kiện giao thông khác nhau.

Không dừng lại ở tính thực dụng, Wave RSX còn ghi điểm nhờ các chi tiết thiết kế sắc sảo như mặt đồng hồ hiện đại, tem xe cá tính và hệ thống đèn pha sáng mạnh. Xe được trang bị động cơ 110cc, cho khả năng tăng tốc mượt mà, phù hợp với cả di chuyển trong đô thị lẫn đường trường.

Theo ghi nhận tại các đại lý, giá xe máy Wave RSX trong tháng 10 này có sự điều chỉnh, tăng mỗi phiên bản lên khoảng 1.300.000 - 1.900.000 đồng. Giá thực tế cao hơn so giá đề xuất của hãng khoảng 3.333.455 - 4.068.000 đồng/xe, với mức giá chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với bản tiêu chuẩn.

Bảng giá xe máy Wave RSX mới nhất tháng 10/2025 (Nguồn: Honda)

Bảng giá xe Wave RSX mới nhất tháng 10/2025 (ĐVT: đồng) Phiên bản Màu sắc Giá niêm yết Giá đại lý Chênh lệch Phiên bản tiêu chuẩn Đỏ đen 22.032.000 26.100.000 4.068.000 Đen 22.032.000 26.100.000 4.068.000 Phiên bản đặc biệt Đen 23.602.909 27.300.000 3.697.091 Phiên bản thể thao Đỏ đen 25.566.545 28.900.000 3.333.455 Xanh đen 25.566.545 28.900.000 3.333.455 Xám đen 25.566.545 28.900.000 3.333.455

Lưu ý: Giá xe chỉ mang tính chất tham khảo, đã bao gồm phí VAT, phí bảo hiểm, phí ra biển số xe và phí trước bạ. Đặc biệt, giá xe máy có thể được thay đổi tùy thời điểm của từng đại lý Honda và khu vực bán xe.