Theo ghi nhận được, xe tay ga Lead trong tháng 10/2025 vẫn bán ra thị trường với 3 phiên bản: Tiêu chuẩn, đặc biệt và cao cấp. Đi kèm với 5 tùy chọn màu sắc khác nhau như: Trắng, đỏ, xanh đen, xanh và đen mờ.

Giá niêm yết của xe Honda Lead trong tháng 10 này không có sự thay đổi nào so với tháng 9/2025, cụ thể như sau: Bản tiêu chuẩn đang có mức giá 39.557.455 đồng, bản cao cấp đang có mức giá 41.717.455 đồng và bản đặc biệt đang có mức giá 45.644.727 đồng.

Honda Lead phiên bản đặc biệt. (Ảnh: Honda)

Nổi bật trong phân khúc xe tay ga dành cho nữ, Honda Lead chinh phục người dùng Việt nhờ thiết kế hiện đại, thanh lịch cùng loạt tiện ích thực tiễn. Điểm cộng lớn nhất của Lead chính là cốp xe siêu rộng, dung tích lên đến 37 lít lý tưởng cho nhu cầu đựng đồ cá nhân, túi xách, nón bảo hiểm hoặc cả đồ đi chợ hằng ngày.

Bên cạnh đó, xe còn được trang bị động cơ eSP 125cc mạnh mẽ, vận hành êm ái, tiết kiệm nhiên liệu và tích hợp nhiều công nghệ hiện đại như khóa thông minh Smart Key, hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI. Với sự kết hợp giữa tính thẩm mỹ và công năng, Honda Lead tiếp tục là lựa chọn hàng đầu của nhiều chị em phụ nữ trong đô thị hiện đại.

Hiện giá xe máy Lead tại các đại lý trong tháng 10/2025 vẫn bình ổn. So với giá niêm yết, giá thực tế tiếp tục cao hơn khoảng 5.282.545 - 5.355.273 đồng/xe, mức giá bán chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với bản đặc biệt.

Bảng giá xe Lead mới nhất tháng 10/2025 (Nguồn: Honda)

Bảng giá xe Lead mới nhất tháng 10/2025 (ĐVT: đồng) Phiên bản Màu sắc Giá niêm yết Giá đại lý Chênh lệch Phiên bản tiêu chuẩn Trắng 39.557.455 44.900.000 5.342.545 Phiên bản cao cấp Đỏ 41.717.455 47.000.000 5.282.545 Xanh 41.717.455 47.000.000 5.282.545 Phiên bản đặc biệt Xanh đen 45.644.727 51.000.000 5.355.273 Đen mờ 45.644.727 51.000.000 5.355.273

Lưu ý: Giá xe mang tính tham khảo, đã gồm phí VAT, phí trước bạ, phí ra biển số xe và phí bảo hiểm dân sự. Đặc biệt, giá xe máy có thể thay đổi tùy vào thời điểm của mỗi đại lý Honda và khu vực bán xe.