Bảng giá ô tô Porsche mới nhất tháng 10/2025

(VTC News) - Bảng giá xe ô tô Porsche mới nhất tại Việt Nam tháng 10/2025, bảng giá chi tiết sẽ được cập nhật trong bài viết dưới đây.

Porsche là thương hiệu xe hơi thể thao hạng sang đến từ Đức, nổi tiếng toàn cầu với hiệu suất vượt trội và thiết kế mang tính biểu tượng. Mỗi mẫu xe Porsche đều kết hợp hài hòa giữa tốc độ, sự chính xác trong kỹ thuật chế tạo và phong cách sang trọng.

Đặc biệt, Porsche Taycan Turbo S 2025 là mẫu xe điện thể thao đỉnh cao, kết hợp giữa hiệu suất mạnh mẽ và công nghệ tiên tiến. Thiết kế của xe mang đậm DNA thể thao đặc trưng của Porsche với những đường nét khí động học hiện đại. Khoang nội thất của Taycan Turbo S là sự kết hợp giữa sang trọng và công nghệ. 

 Porsche Taycan Turbo S 2025 là mẫu xe điện thể thao đỉnh cao. (Ảnh: xehay)

Khối động cơ điện kép trên Taycan Turbo S 2025 cho công suất vượt trội, mang đến khả năng tăng tốc ấn tượng chỉ trong vài giây. Xe được trang bị hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, đảm bảo khả năng vận hành ổn định trên mọi điều kiện đường. Với công nghệ pin cải tiến, xe sở hữu phạm vi di chuyển xa hơn cùng khả năng sạc nhanh hiệu quả.

Bảng giá xe ô tô hãng Porsche mới nhất tháng 10/2025

Dòng xe Phiên bản

Giá xe niêm yết (Đồng)

(Đã bao gồm thuế VAT)
Porsche 718 Cayman  718 Cayman  3 tỷ 950 triệu 
718 Cayman S  4 tỷ 870 triệu 
Porsche 718 Boxster  718 Boxster  4 tỷ 060 triệu 
718 Boxster S  4 tỷ 980 triệu 
Porsche 718 Style Edition  718 Cayman Style Edition  4 tỷ 360 triệu 
718 Boxster Style Edition  4 tỷ 480 triệu 
Porsche 911 Carrera Coupé  911 Carrera  8 tỷ 870 triệu 
911 Carrera T  9 tỷ 770 triệu 
911 Carrera S  10 tỷ 300 triệu 
911 Carrera GTS  13 tỷ 200 triệu 
911 Carrera 4 GTS  13 tỷ 590 triệu 
Porsche 911 Carrera Cabriolet  911 Carrera S Cabriolet  11 tỷ 140 triệu 
911 Carrera Cabriolet  9 tỷ 640 triệu 
911 Carrera T Cabriolet  10 tỷ 590 triệu 
911 Carrera GTS Cabriolet  14 tỷ 170 triệu 
911 Carrera 4 GTS Cabriolet  14 tỷ 540 triệu 
Porsche 911 Targa 4 GTS  911 Targa 4 GTS  14 tỷ 540 triệu 
Porsche Taycan  Taycan 4 tỷ 620 triệu 
Taycan 4  4 tỷ 800 triệu 
Taycan 4S  5 tỷ 500 triệu 
Taycan GTS  6 tỷ 430 triệu 
Taycan Turbo  7 tỷ 460 triệu 
Taycan Turbo S  8 tỷ 690 triệu 
Taycan Turbo GT  9 tỷ 510 triệu 
Porsche Cross Turismo  Taycan 4 Cross Turismo  5 tỷ 060 triệu 
Taycan 4S Cross Turismo  5 tỷ 710 triệu 
Taycan Turbo Cross Turismo  7 tỷ 510 triệu 
Porsche Panamera  Panamera  6 tỷ 420 triệu 
Panamera GTS  11 tỷ 440 triệu 
Porsche Macan  Macan 3 tỷ 350 triệu 
Macan T  3 tỷ 570 triệu 
Macan S  4 tỷ 400 triệu 
Macan GTS  5 tỷ 340 triệu 
Porsche Macan điện  Macan thuần điện  3 tỷ 590 triệu 
Macan 4 thuần điện  3 tỷ 740 triệu 
Macan 4S thuần điện  4 tỷ 340 triệu 
Macan Turbo thuần điện  5 tỷ 920 triệu 
Porsche Cayenne  Cayenne  5 tỷ 560 triệu 
Cayenne S  7 tỷ 700 triệu 
Cayenne S E-Hybrid  6 tỷ 330 triệu 
Cayenne S 7 tỷ 700 triệu 
Cayenne GTS 9 tỷ 180 triệu 
Cayenne Coupé  5 tỷ 810 triệu 
Cayenne S Coupé  8 tỷ 070 triệu 
Cayenne GTS Coupé 9 tỷ 420 triệu
Cayenne Turbo GT 14 tỷ 360 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tùy thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.

Thư Trương (Tổng hợp)
