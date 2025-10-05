Bảng giá ô tô BMW mới nhất tháng 10/2025

BMW (Bayerische Motoren Werke AG) là một trong những thương hiệu xe hơi hạng sang hàng đầu thế giới đến từ Đức. Các mẫu xe BMW luôn nổi bật nhờ thiết kế thể thao, hiện đại với lưới tản nhiệt đôi đặc trưng và những đường nét mạnh mẽ.

Trong đó, BMW 3-Series 2025 tiếp tục duy trì vị thế là mẫu sedan thể thao hạng sang được ưa chuộng trên toàn cầu. Ngoại thất mang phong cách hiện đại với lưới tản nhiệt đôi quen thuộc, cụm đèn LED sắc sảo cùng những đường gân tinh tế tạo nên vẻ ngoài mạnh mẽ. Thiết kế vừa lịch lãm vừa thể thao, phù hợp cho cả môi trường đô thị lẫn những chuyến đi xa.

BMW 3-Series 2025 tiếp tục duy trì vị thế là mẫu sedan thể thao hạng sang. (Ảnh: xehay)

Khoang nội thất của BMW 3-Series 2025 được nâng cấp với không gian rộng rãi và chất liệu cao cấp. Hệ thống màn hình cong hiện đại tích hợp iDrive thế hệ mới mang lại trải nghiệm trực quan và tiện lợi. Ghế ngồi bọc da sang trọng kết hợp cùng dàn âm thanh Harman Kardon đem lại sự thoải mái và đẳng cấp.

Ngoài ra, BMW còn được trang bị cho 3-Series 2025 nhiều tùy chọn động cơ, bao gồm cả xăng, hybrid và mild-hybrid. Khả năng tăng tốc nhanh nhẹn, hệ thống lái chính xác cùng chế độ vận hành linh hoạt mang đến trải nghiệm lái đầy hứng khởi. Công nghệ an toàn chủ động và hỗ trợ lái thông minh cũng được tích hợp đầy đủ.

Bảng giá xe ô tô hãng BMW mới nhất tháng 10/2025

Mẫu xe Giá xe niêm yết (Đồng) (Đã bao gồm thuế VAT) BMW 3 Series Giá từ 1 tỷ 599 triệu BMW 4 Series Gran Coupé Giá từ 3 tỷ 149 triệu BMW 4 Series Convertible Giá từ 3 tỷ 399 triệu BMW 5 Series Giá từ 1 tỷ 979 triệu BMW All New 5 Series Giá từ 2 tỷ 589 triệu BMW 7 Series Giá từ 4 tỷ 499 triệu BMW X3 Giá từ 2 tỷ 189 triệu BMW All New X3 Giá từ 2 tỷ 299 triệu BMW X4 Giá từ 2 tỷ 999 triệu BMW X5 Giá từ 3 tỷ 814 triệu BMW X6 Giá từ 4 tỷ 459 triệu BMW X7 Giá từ 5 tỷ 549 triệu BMW Z4 Roadster Giá từ 3 tỷ 139 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tùy thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.