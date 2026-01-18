Xử phạt người chèo kéo du khách nước ngoài sử dụng ma túy ở phố cổ Hà Nội

(VTC News) -

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an), thời gian qua trên mạng xã hội xuất hiện video clip ghi lại cảnh một người Việt Nam tiếp cận, mời chào du khách nước ngoài sử dụng ma túy tại khu vực phố cổ Hà Nội. Sự việc nhanh chóng gây bức xúc dư luận, đồng thời ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh du lịch Thủ đô nói riêng và Việt Nam nói chung.

Ngay sau khi nắm bắt thông tin, lãnh đạo C04 đã chỉ đạo tổ công tác phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội và Công an phường Hoàn Kiếm khẩn trương xác minh, làm rõ nội dung phản ánh trong clip lan truyền trên mạng.

Qua xác minh, lực lượng chức năng đã mời H.Q.K. (SN 1973, lao động tự do, trú tại Hà Nội) lên làm việc. Tại cơ quan Công an, H.Q.K. thừa nhận là người có liên quan đến đoạn clip nói trên. Người này khai trước đây từng làm nghề lái taxi, thường xuyên tiếp xúc với khách du lịch nước ngoài tại khu vực phố cổ.

Video clip ghi lại cảnh một người Việt Nam tiếp cận, mời chào du khách nước ngoài sử dụng ma túy tại khu vực phố cổ Hà Nội. (Ảnh: CACC)

K. khai rằng nhận thấy một số du khách có nhu cầu tìm hiểu, sử dụng các chất ma túy nên khoảng hai tuần trở lại đây, K. thường xuyên xuất hiện tại khu vực phố cổ với mục đích tiếp cận khách nước ngoài.

Người này sử dụng các từ ngữ tiếng Anh như “weed, coke, MDMA” để gợi mở, tạo sự chú ý, sau đó dẫn khách đến một số cơ sở massage nhằm hưởng hoa hồng.

H.Q.K. khẳng định không trực tiếp mua bán ma túy, không biết nguồn cung hay địa điểm cung cấp. Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy người này âm tính với các chất ma túy, đồng thời chưa có tiền án, tiền sự.

Căn cứ tài liệu thu thập được và tính chất, mức độ vi phạm, tổ công tác đã kiến nghị Công an phường Hoàn Kiếm lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với H.Q.K. với số tiền 2,5 triệu đồng theo quy định của Luật Du lịch năm 2017.

Lực lượng chức năng cũng làm việc, nhắc nhở các cơ sở massage có liên quan, yêu cầu chấn chỉnh hoạt động, không để tái diễn các hành vi vi phạm pháp luật.

C04 cho biết, thời gian tới lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường nắm tình hình địa bàn, chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi chèo kéo, môi giới, mời gọi sử dụng trái phép chất ma túy, đặc biệt tại những khu vực tập trung đông khách du lịch, góp phần giữ gìn an ninh trật tự và hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện của Thủ đô Hà Nội.