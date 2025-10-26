XSMT 27/10 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 27/10/2025

Tra cứu KQXS ngày 27/10/2025 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 2 ngày 27/10. KQXSMT hôm nay thứ 2. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 2 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 2 ngày 27/10/2025 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 2 ngày 27/10 - KQXSMT thứ 2

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: XSMT sẽ được quay thưởng bởi hai đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Hai đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA) sẽ được thực hiện mở thưởng XSMT.

- Thứ Tư: XSMT sẽ từ đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH) tổ chức quay số.

- Thứ Năm: Ba đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB) sẽ được tiến hành quay thưởng XSMT.

- Thứ Sáu: Quay số XSMT sẽ được hai đài gồm Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: XSMT sẽ được mở thưởng tại ba đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Ba đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH) sẽ được cùng thực hiện quay thưởng XSMT.

Điều kiện lĩnh thưởng XSMT

- Chỉ những vé số do Công ty Xổ số Kiến thiết phát hành hợp pháp mới được chấp nhận để nhận thưởng. Các thông tin in trên vé phải trùng khớp với ngày mở thưởng và kết quả trúng số được công bố chính thức.

- Vé hợp lệ cần giữ nguyên trạng thái ban đầu, không rách, không chắp vá hay tẩy xóa, đồng thời phải nằm trong thời hạn lĩnh thưởng theo quy định.

Địa điểm đổi vé số trúng thưởng

Khi trúng thưởng xổ số miền Nam, người chơi có thể lựa chọn một trong hai cách sau để nhận thưởng:

- Đổi thưởng tại đại lý vé số địa phương: Cách này nhanh và tiện lợi, không cần đi xa, tuy nhiên người trúng sẽ phải trả một khoản phí nhỏ cho đại lý khi nhận thưởng.

- Nhận thưởng trực tiếp tại công ty XSKT được ghi trên tấm vé: Phù hợp với vé trúng giải có giá trị lớn, đảm bảo an toàn hơn và không mất phí giao dịch như khi đổi tại đại lý.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.