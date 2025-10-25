XSMT 26/10 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 26/10/2025

Tra cứu KQXS ngày 26/10/2025 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay chủ nhật ngày 26/10. KQXSMT hôm nay chủ nhật. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất chủ nhật - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung chủ nhật ngày 26/10/2025 - Kết quả xổ số theo giờ chủ nhật ngày 26/10 - KQXSMT chủ nhật

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: XSMT sẽ quay thưởng bởi hai đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Hai đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA) sẽ thực hiện mở thưởng XSMT.

- Thứ Tư: XSMT sẽ do đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH) tổ chức quay số.

- Thứ Năm: Ba đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB) sẽ tiến hành quay thưởng XSMT.

- Thứ Sáu: Quay số XSMT bởi hai đài gồm Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: XSMT sẽ mở thưởng tại ba đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Ba đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH) sẽ cùng thực hiện quay thưởng XSMT.

Điều kiện lĩnh thưởng XSMT

- Vé số được chấp nhận để lĩnh thưởng phải do Công ty Xổ số Kiến thiết phát hành hợp pháp. Các thông tin trên vé cần trùng khớp với ngày quay số mở thưởng và các con số dự thưởng phải khớp với kết quả do công ty công bố.

- Tấm vé phải giữ nguyên hình dạng ban đầu, không bị rách, chắp vá, tẩy xóa và vẫn còn trong thời hạn nhận thưởng theo quy định.

Trúng số lĩnh thưởng ở đâu?

- Khi trúng thưởng, người chơi có thể đến trực tiếp trụ sở Công ty Xổ số Kiến thiết hoặc liên hệ các đại lý được ủy quyền để làm thủ tục nhận giải.

- Nhiều người lựa chọn đổi thưởng tại đại lý vì nhanh gọn và tiện lợi, tuy nhiên cần lưu ý sẽ phải trả phí hoa hồng cho đại lý, thường từ 0,5% đến 1% tùy nơi. Khoản phí này là phí dịch vụ đổi thưởng do đại lý thu.

- Nếu người trúng nhận thưởng trực tiếp tại công ty XSKT, sẽ được nhận đủ giá trị giải thưởng sau khi trừ thuế (nếu có), không mất thêm bất kỳ khoản phí hay chi phí giao dịch nào khác.

