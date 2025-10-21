XSMT 22/10 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 22/10/2025

Tra cứu KQXS ngày 22/10/2025 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 4 ngày 22/10. KQXSMT hôm nay thứ 4. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 4 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 4 ngày 22/10/2025 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 4 ngày 22/10 - KQXSMT thứ 4

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung (XSMT) quay thưởng bởi 2 đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Xổ số miền Trung (XSMT) quay số do 2 đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ Tư: Được 2 đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH) tổ chức quay số xổ số miền Trung (XSMT).

- Thứ Năm: Xổ số miền Trung (XSMT) tiến hành mở thưởng do 3 đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ Sáu: Kết quả xổ số miền Trung (XSMT) quay số do 2 đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Trung (XSMT) tổ chức quay số do 3 đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Trung (XSMT) quay thưởng do 3 đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Quy định cần biết XSMT

- Vé trúng thưởng cần được giữ nguyên vẹn về hình dạng và kích thước, không bị rách, dán, tẩy xóa hay chỉnh sửa thông tin trên vé.

- Thời hạn nhận thưởng là 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả quay số. Sau thời gian này, vé trúng sẽ không còn hiệu lực để lĩnh thưởng.

- Người trúng thưởng được lựa chọn hình thức nhận tiền mặt hoặc chuyển khoản tùy theo nhu cầu cá nhân, và chỉ được lĩnh thưởng một lần duy nhất.

- Trong trường hợp vé trúng nhiều hạng giải, người chơi được nhận toàn bộ giá trị của các giải đó theo quy định hiện hành.

Địa điểm đổi vé trúng thưởng

- Khi trúng thưởng, người chơi có thể đến trực tiếp Công ty Xổ số Kiến thiết được in trên vé hoặc liên hệ các đại lý vé số uy tín để tiến hành thủ tục nhận giải.

- Nhận thưởng tại đại lý giúp tiết kiệm thời gian và thuận tiện hơn, tuy nhiên người trúng cần chi trả khoản phí hoa hồng đổi thưởng dao động từ 0,5% đến 1% tùy khu vực.

- Nếu nhận thưởng tại trụ sở Công ty Xổ số Kiến thiết, người chơi sẽ nhận đủ giá trị giải thưởng sau khi khấu trừ thuế thu nhập (nếu có) và không phải trả thêm bất kỳ khoản phí nào.

Lưu ý: Khi đến nhận giải, người trúng thưởng phải xuất trình giấy tờ tùy thân hợp lệ như Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc Giấy phép lái xe để xác minh thông tin cá nhân.

