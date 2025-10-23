XSMT 24/10 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 24/10/2025

Tra cứu KQXS ngày 24/10/2025 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 6 ngày 24/10. KQXSMT hôm nay thứ 6. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 6 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 6 ngày 24/10/2025 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 6 ngày 24/10 - KQXSMT thứ 6

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Kết quả XSMT được quay thưởng bởi 2 đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: XSMT mở thưởng do 2 đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA) thực hiện.

- Thứ Tư: Hai đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH) đảm nhận quay thưởng XSMT.

- Thứ Năm: XSMT được tổ chức quay số tại 3 đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ Sáu: Hai đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT) phụ trách quay thưởng XSMT.

- Thứ Bảy: XSMT diễn ra tại 3 đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Ba đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH) cùng quay thưởng XSMT.

Điều kiện vé lĩnh thưởng

- Vé số hợp lệ để nhận thưởng phải được giữ nguyên vẹn, không rách, không chắp vá, không tẩy xóa hay chỉnh sửa, và vẫn còn trong thời hạn lĩnh thưởng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả.

- Nếu vé bị rách do nguyên nhân khách quan nhưng phần hư hại không làm ảnh hưởng đến thông tin xác định trúng thưởng, công ty xổ số kiến thiết sẽ tiến hành kiểm tra, xác minh và quyết định việc chi trả hoặc từ chối trả thưởng tùy theo kết quả thẩm định.

Thời hạn trả thưởng XSMT

- Công ty Xổ số Kiến thiết có trách nhiệm thanh toán toàn bộ giá trị giải thưởng cho người trúng theo đúng quy định và thể lệ đã ban hành. Việc chi trả sẽ được thực hiện trong thời hạn tối đa 5 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ lĩnh thưởng hợp lệ.

- Nếu xảy ra tranh chấp hoặc khiếu nại, quá trình thanh toán sẽ tạm dừng cho đến khi cơ quan có thẩm quyền đưa ra kết luận cuối cùng nhằm đảm bảo tính minh bạch và quyền lợi của người trúng thưởng.

