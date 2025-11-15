Xem trực tiếp U22 Việt Nam vs U22 Uzbekistan hôm nay 15/11 trên kênh nào?

(VTC News) -

U22 Việt Nam đấu với U22 Uzbekistan ở lượt trận thứ hai giải giao hữu CFA Team China Panda Cup 2025. Chưa có thông tin kênh chiếu trực tiếp trận đấu do không có đơn vị truyền hình tại Việt Nam sản xuất hoặc sở hữu bản quyền phát sóng giải Panda Cup 2025. Báo Điện Tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận U22 Việt Nam vs U22 Uzbekistan.

Chiến thắng trước U22 Trung Quốc là khởi đầu tốt của U22 Việt Nam tại giải Panda Cup 2025. Dù không có nhiều thời gian chuẩn bị và hồi phục thể lực, các học trò của huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh vẫn chơi ngang ngửa với đối thủ. Bàn thắng của Phạm Minh Phúc ở cuối hiệp 2 có phần may mắn nhưng đó là tình huống U22 Việt Nam tấn công có nét trước khi đối thủ mắc lỗi.

Tinh thần thi đấu và sự tập trung ở những thời điểm then chốt là điểm tích cực của U22 Việt Nam. Theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh hài lòng về 3 yếu tố. U22 Việt Nam cho thấy sự tiến bộ rõ rệt trong khả năng dâng cao áp sát đối thủ, chuyển đổi trạng thái và tổ chức phòng ngự nhóm.

Dù vậy, việc thủ môn Cao Văn Bình vẫn phải vất vả cứu thua trong một số tình huống đối mặt cho thấy U22 Việt Nam vẫn còn nhiều điểm cần cải thiện. Các học trò của huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh cần nâng cao khả năng kiểm soát bóng, tăng tốc độ chuyển trạng thái và cải thiện hiệu quả ở những pha quyết định cuối cùng.

U22 Uzbekistan là đối thủ mạnh dù trong trận ra quân, họ thua U22 Hàn Quốc với tỷ số 0-2. Theo quan sát của ban huấn luyện, đội bóng đến từ vùng Trung Á có tổ chức tốt và lối chơi kỹ thuật. Do đó, U22 Việt Nam phải chuẩn bị kỹ lưỡng hơn nữa để duy trì sự chủ động.

Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Uzbekistan diễn ra lúc 14h30 hôm nay 15/11 tại Thành Đô (Trung Quốc).