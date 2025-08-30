Xem trực tiếp Thể Công Viettel vs Becamex TP.HCM ngày 30/8 mấy giờ, kênh nào?

(VTC News) -

Thể Công Viettel đấu Becamex TP.HCM lúc 19h15 ngày 29/8 là trận đấu muộn nhất vòng 3 V.League 2025-2026. Trận đấu giữa Thể Công Vietetl và Becamex TP.HCM được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play (gồm ứng dụng FPT Play, website fptplay.vn), kênh HTV Thể thao, SCTV và các nền tảng truyền hình trực tuyến MyTV, TV360. Báo Điện tử VTC News cập nhật sớm nhất diễn biến, tỷ số trận đấu.

Trong 2 vòng đấu liên tiếp, Thể Công Viettel được chơi trên sân nhà tiếp các đối thủ đến từ TP.HCM. Vòng trước, thầy trò huấn luyện viên Velizar Popov thắng đậm CLB Công an TP.HCM với tỷ số 3-0. Không giống như trận hòa may mắn với CLB Công an Hà Nội ở vòng 1, Bùi Tiến Dũng và đồng đội chơi tốt hơn.

Thể Công Viettel khởi đầu mùa giải tốt. (Ảnh: VPF)

Thể Công Viettel cho thấy khả năng áp đặt thế trận tốt trước đối thủ yếu. Vấn đề của đội bóng này là khả năng tận dụng cơ hội. Tiền đạo Lucao có một ngày thi đấu kém duyên. Tuy nhiên, nếu Khuất Văn Khang và đồng đội vẫn duy trì khả năng kiểm soát và tạo ra đủ nhiều cơ hội, bàn thắng sớm muộn vẫn đến.

Trong khi đó, Becamex TP.HCM đã có 3 điểm sau 2 vòng đầu tiên, từ chiến thắng trước Hoàng Anh Gia Lai. Dù vậy, khi gặp đối thủ mạnh là CLB Công an Hà Nội ở vòng 2, những hạn chế của đội bóng từng mang tên gọi Bình Dương được phơi bày. Nhìn chung, Becamex TP.HCM chưa có nhiều sự tiến bộ so với chính họ ở mùa giải trước.

Huấn luyện viên Nguyễn Anh Đức vẫn có những nhân tố chất lượng. Tuy nhiên, sự kết hợp giữa các cầu thủ Becamex TP.HCM vẫn chưa đạt đến trạng thái tối ưu. Cách chơi của đội bóng này cũng khá đơn giản và dễ bị bắt bài. Bên cạnh đó, ở trận đấu với Thể Công Viettel, Becamex TP.HCM cũng không có sự phục vụ của Trần Trung Hiếu do cựu tuyển thủ quốc gia Uganda nhận thẻ đỏ ở vòng trước.

Thể Công Viettel được đánh giá cao hơn cả về lực lượng lẫn lối chơi. Ngoài ra, được thi đấu trên sân nhà cũng là lợi thế của thầy trò huấn luyện viên Velizar Popov ở trận đấu này.