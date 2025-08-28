Vua phá lưới V.League lập hattrick, CLB Công an Hà Nội thắng đậm Hà Nội FC

(VTC News) -

Highlight Công an Hà Nội 4-2 Hà Nội FC

Trận derby Thủ đô ở vòng 3 V.League 2025-2026 không hấp dẫn như mong đợi. Câu lạc bộ Công an Hà Nội chiếm ưu thế rõ rệt so với đối thủ. Phong độ của các ngoại binh là sự khác biệt lớn nhất giúp CLB Công an Hà Nội đánh bại đội bóng cùng thành phố.

Trong khi các cầu thủ ngoại của Hà Nội FC mờ nhạt và vụng về trong những lần chạm bóng ít ỏi, bộ đôi Leo Artur và Alan Sebastiao của CAHN tiếp tục ghi bàn. Leo Artur mở tỷ số trong hiệp một, sau đó người đá cặp với anh lập cú hattrick ở hiệp 2 giúp đội bóng ngành công an dẫn 4-0.

CLB Công an Hà Nội (áo đỏ) giành chiến thắng thuyết phục.

Trong 4 bàn thua của Hà Nội FC, trung vệ Nguyễn Thành Chung 3 lần góp dấu ấn đáng quên. Tuyển thủ Việt Nam phá bóng hỏng, trực tiếp tạo cơ hội cho đối thủ ở 2 tình huống thủng lưới đầu tiên của đội nhà. Đến lần thứ ba, Thành Chung vô tình chạm bóng khi ngăn cản cú sút của Alan, góp phần tạo nên quỹ đạo bay vượt khỏi tầm với của thủ môn Quan Văn Chuẩn.

Dẫn 4-0, CLB Công an Hà Nội bắt đầu "thả lỏng". Điều này giúp Hà Nội FC có thể tấn công và dồn ép trong những phút cuối trận. Daniel Passira và Vũ Đình Hai ghi 2 bàn cho đội bóng Thủ đô trong những tình huống mà hàng thủ đối phương chơi thiếu quyết liệt.

Dù vậy, thời gian còn lại không đủ để Hà Nội FC lật ngược tình thế. CLB Công an Hà Nội thắng 4-2 và vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng V.League 2025-2026.

CAHN 4-2 Hà Nội Leo Artur 31' Alan 65' Alan 72' Alan 76' 84' Passira 90+1' Đình Hai