Thêm một đội bóng nguy cơ bỏ giải hạng Nhất

(VTC News) -

Theo nguồn tin của Báo Điện tử VTC News, nhiều thành viên CLB Hòa Bình được thông báo về khả năng đội bóng có khả năng bị giải thể. Phương án đổi tên thành Hưng Yên FC bất thành khi địa phương quyết định không có thêm dội bóng chuyên nghiệp.

Nhiều cầu thủ bắt đầu liên lạc với các đội bóng khác để tìm kiếm cơ hội. Tuy nhiên, Hòa Bình FC chưa giải tán ngay lập tức hoặc quyết định dừng tham dự giải hạng Nhất. Dù phương án đổi tên thành Hưng Yên FC bất thành, họ vẫn đang nỗ lực kết nối với các địa phương khác nhằm tìm kiếm điều kiện phù hợp.

CLB Hòa Bình có nguy cơ dừng tham dự giải hạng Nhất.

Mùa vừa qua, Hòa Bình thi đấu đầy nỗ lực và trụ lại ở giải đấu ở những vòng cuối cùng. CLB Hòa Bình vẫn ở diện khó khăn về kinh tế. Họ chỉ có thể mượn một loạt cầu thủ từ các đội bóng V.League rồi về lắp ráp, sử dụng. Về cơ bản, họ vẫn thành công với chiến lược do doanh nghiệp đề ra.

Huấn luyện viên Lê Quốc Vượng phải cho học trò tập trung rất muộn vào cuối tháng 7 thì mới có đủ lực lượng. Hành trình chuẩn bị mùa giải của "Niềm tự hào Tây Bắc" không hề suôn sẻ. Có một số đội bóng đặt vấn đề sở hữu suất chơi ở giải hạng Nhất nhưng lãnh đạo câu lạc bộ không đồng ý.

Mùa giải hạng Nhất 2025/26 chứng kín không ít câu chuyện ở các địa phương đang có đội bóng. Họ hầu như không sẵn sàng để tiếp tục cuộc chơi khi tài chính chưa đảm bảo.

Trước đó, Long An - Khánh Hòa - Thanh niên TP.HCM lần lượt thông báo nguy cơ không thể dự phần còn lại của mùa giải. Cuối cùng, chính các đội bóng này lại nộp hồ sơ dự giải đầy đủ. Nếu số đội dự giải hạng Nhất tiếp tục có nguy cơ giảm sút trong những ngày tới, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) có thể phải điều chỉnh điều lệ dự giải đấu.