Hà Nội FC đăng ký ngôi sao chờ nhập tịch, sắp đủ điều kiện lên tuyển Việt Nam

(VTC News) -

Hôm nay (27/8) là hạn chót để các đội bóng điều chỉnh (bổ sung, thay thế) danh sách đăng ký thi đấu mùa giải V.League 2025-2026. Câu lạc bộ Hà Nội chính thức điền tên Đỗ Hoàng Hên (tên tiếng Việt của Hendrio Araujo) - sinh ngày 16/5/1994 - với số áo 11.

Đỗ Hoàng Hên được đăng ký theo suất dành cho cầu thủ người nước ngoài đang chờ nhập quốc tịch Việt Nam. Ở thời điểm này, cầu thủ gốc Brazil chưa hoàn tất các thủ tục nhập tịch, chưa có quyết định công nhận quốc tịch để trở thành cầu thủ Việt Nam.

Do đó, ngôi sao sinh năm 1994 chưa được ra sân thi đấu. Theo điều lệ của V.League 2025-2026, cầu thủ này chỉ được thi đấu khi đã có quyết định nhập quốc tịch Việt Nam của cơ quan có thẩm quyền

Hendrio được đăng ký với tư cách cầu thủ chờ nhập tịch.

Theo nguồn tin của Báo Điện tử VTC News, quá trình nhập tịch cho Hendrio Araujo (Đỗ Hoàng Hên) sắp hoàn tất. Tiền đạo này chỉ còn thiếu điều kiện về thời gian cư trú liên tục tại Việt Nam. Dự kiến đến cuối năm 2025, Hendrio sẽ đáp ứng đủ điều kiện để được nhập tịch, có thể được gọi lên đội tuyển Việt Nam.

Đỗ Hoàng Hên - hay Hendrio Araujo - gia nhập Hà Nội FC sau khi chia tay câu lạc bộ Nam Định. Cầu thủ này ký hợp đồng có thời hạn 3 năm với đội bóng Thủ đô.

Hendrio Araujo từng là trụ cột hàng đầu của CLB Nam Định. Anh cùng Nguyễn Xuân Son tạo thành bộ đôi tấn công hiệu quả, góp công lớn giúp đội bóng thành Nam vô địch V.League 2023-2024. Trước đó, trong màu áo Bình Định, cầu thủ sinh năm 1994 thể hiện đẳng cấp và được đánh giá là một trong những ngoại binh hay nhất V.League.

Trong 4 năm qua, Hendrio ghi 29 bàn và có 32 đường chuyền cho đồng đội lập công khi thi đấu cho Nam Định và Bình Định. Phần lớn trong số những đường kiến tạo của Hendrio được hướng tới Nguyễn Xuân Son.