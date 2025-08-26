Ngôi sao nhập tịch Malaysia suýt mất việc ở V.League

(VTC News) -

Theo nguồn tin của Báo Điện tử VTC News, CLB Công an TP.HCM vừa quyết định thanh lý hợp đồng với tiền đạo Noel Mbo và công bố bản hợp đồng mang tên Peter Makrillos. Thông tin này khiến nhiều người bất ngờ bởi Mbo có trình độ chuyên môn tốt.

Việc Noel Mbo bị thanh lý hợp đồng đồng nghĩa với việc vị trí của Endrick dos Santos - cầu thủ Malaysia gốc Brazil - tạm thời an toàn. Câu lạc bộ Công an TP.HCM chưa có động thái thay thế thêm ngoại binh.

Hai trận đấu đầu tiên diễn ra không suôn sẻ với cả Endrick và Noel Mbo. CLB Công an TP.HCM bất ngờ đánh bại Hà Nội FC nhưng thua đậm Thể Công Viettel ở vòng 2. Tuyến giữa của đại diện phía Nam không kiểm soát được tình hình trong cả hai trận đấu.

Endrick dos Santos vẫn là cầu thủ của CLB Công an TP.HCM.

Do đó, HLV Lê Huỳnh Đức quyết định đặt niềm tin vào Peter Makrillos - ngôi sao mang hai dòng máu Hy Lạp và Australia. Anh trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Stoke City nhưng chưa từng ra sân cho đội bóng ở giải Ngoại hạng Anh.

Sự nghiệp của Peter Makrillos được nhắc đến nhiều hơn khi anh chuyển sang Hàn Quốc vào năm 2023. Peter Makrillos thi đấu thành công trong màu áo Chungbuk Cheongju, Suwon Bluewings hay Seoul E-land.

Nhìn chung, Peter Makrillos được xem như sự bổ sung hợp lý cho CLB Công an TP.HCM. Nguyễn Đức Phú - tuyển thủ U23 Việt Nam và Phạm Đức Huy - nhà vô địch AFF Cup 2018 chưa đáp ứng được yêu cầu chuyên môn ở thời điểm hiện tại.

Trong khi đó, hàng công của CLB Công an TP.HCM phụ thuộc rất nhiều vào khả năng săn bàn của Nguyễn Tiến Linh. Noel Mbo chưa kịp tỏa sáng đã phải ra đi còn tân binh đắt giá Utzig cần thêm thời gian để chứng minh năng lực.

Ở vòng đấu tiếp theo tại V.League, CLB Công an TP.HCM tiếp đón HAGL ngay trên sân nhà. Đội bóng phố núi cũng mới có được 1 điểm sau 2 lượt trận đầu tiên. Đây được xem là cơ hội để Công an TP.HCM tích lũy thêm điểm số trước khi V.League bước vào quãng nghỉ dài.