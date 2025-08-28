CLB Hòa Bình còn 3 ngày chờ phương án giải cứu

(VTC News) -

Theo nguồn tin của Báo Điện tử VTC News, một nhà đầu tư đang cân nhắc phương án tiếp quản câu lạc bộ Hòa Bình, có thể đổi tên đội bóng. Một địa phương khác cũng tính toán nhận đội bóng về đóng quân và đại diện cho tỉnh.

Tuy nhiên, cả hai phương án này mới chỉ là ý tưởng được đề xuất. Các bên liên quan còn 3 ngày để đưa ra quyết định cuối cùng.

Ngày 27/8, ban lãnh đạo câu lạc bộ Hòa Bình thông báo với các thành viên về việc dừng tham dự giải hạng Nhất Quốc gia 2025/26. Thầy trò huấn luyện viên Lê Quốc Vượng hoang mang sau khi nhận thông tin này.

Một số cầu thủ đến Hòa Bình theo dạng cho mượn đang cân nhắc phương án trở về đội bóng cũ. Số khác vội vàng liên hệ với các đội còn lại ở giải hạng Nhất. Họ không có cơ hội thi đấu ở V.League do giải đấu hạng cao nhất đã qua thời hạn đăng ký cầu thủ giai đoạn 1.

CLB Hòa Bình đối diện nguy cơ giải thể.

Mùa giải hạng Nhất 2025/26 chứng kiến không ít câu chuyện ở các địa phương đang có đội bóng. Họ không sẵn sàng để tiếp tục cuộc chơi khi tài chính chưa đảm bảo. Các đội chưa tạo ra được phương án để duy trì thu nhập mà chỉ trông chờ vào ngân sách địa phương, khoản tiền tài trợ từ một vài doanh nghiệp.

Trước đó, các đội Long An, Khánh Hòa và Thanh niên TP.HCM lần lượt thông báo nguy cơ không thể dự mùa giải mới. Cuối cùng, chính các đội bóng này lại nộp hồ sơ dự giải đầy đủ. Nếu số đội dự giải hạng Nhất tiếp tục có nguy cơ giảm sút trong những ngày tới, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) có thể phải điều chỉnh điều lệ dự giải đấu.

Số đội lên - xuống hạng ở V.League và giải hạng Nhất nhiều khả năng thay đổi nếu Hòa Bình FC chính thức vắng mặt. Hiện nay, có tổng cộng 13 đội bóng đăng kí dự giải và vòng 1 dự kiến khởi tranh vào giữa tháng 9.

Gần đây, CLB Quảng Nam cũng rơi vào tình cảnh tương tự như Hòa Bình FC. Đội bóng miền Trung nỗ lực bằng nhiều cách để tìm kiếm nguồn tài trợ nhưng bất thành. Đã có lúc, Quảng Nam tưởng chừng vượt qua được khó khăn nhưng rồi đành bỏ cuộc khi nhà tài trợ không kịp chuẩn bị phương án tài chính cho mùa giải mới.