Xe bồn nổ như bom, tài xế bị thương

(VTC News) -

Video: Xe bồn phát nổ như bom sau va chạm barie

Tối 28/10, ông Lê Xuân Huấn, Chủ tịch UBND xã Lạc Đạo (tỉnh Hưng Yên) xác nhận vụ nổ xe bồn xảy ra vào khoảng 19h30 cùng ngày.

Theo nhân chứng tại hiện trường, vào thời điểm trên, xe bồn biển số Hà Nội đang chạy trên tuyến đường tại khu công nghiệp Phố Nối A thì bất ngờ va chạm vào thanh barie chắn đường.

Sau đó, xe bồn phát nổ như bom, các mảnh vỡ bắn văng khắp nơi. Ngọn lửa bùng lên dữ dội từ ô tô này khiến một số người bỏ lại xe máy, hốt hoảng tháo chạy khỏi hiện trường.

Xe bồn phát nổ rồi bốc cháy dữ dội tại khu công nghiệp Phố Nối A (Hưng Yên).

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh Hưng Yên huy động 3 xe chữa cháy chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Khoảng 1 giờ sau, ngọn lửa mới được khống chế. Tài xế xe bồn bị thương.

Nguyên nhân và mức độ thiệt hại đang được cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên điều tra, làm rõ.