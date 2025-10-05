Xe khách giường nằm bốc cháy trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương

(VTC News) -

Khoảng 13h30 cùng ngày, xe khách giường nằm chở nhiều hành khách di chuyển từ TP.HCM về các tỉnh miền Tây. Khi đến đoạn qua xã Thủ Thừa (tỉnh Tây Ninh), tài xế và hành khách phát hiện khói bốc lên từ phía sau xe.

Xe khách bị hư hỏng phần phía sau.

Ngay lập tức, tài xế cho xe vào làn dừng khẩn cấp để kiểm tra. Chỉ ít phút sau, ngọn lửa bất ngờ bùng phát ở phần đuôi xe, kèm theo khói đen bốc cao nghi ngút. Hành khách hoảng hốt rời khỏi xe, mang theo hành lý, chạy ra ngoài để đảm bảo an toàn.

Lực lượng CSGT Đường bộ cao tốc số 7 (Phòng 6, Cục CSGT) đang làm nhiệm vụ tuần tra trên tuyến nhanh chóng có mặt, phối hợp người dân sử dụng bình chữa cháy mini khống chế đám cháy, ngăn lửa lan rộng.

Sau khoảng 20 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, song phần đuôi xe khách bị cháy hư hỏng nặng.

Sự cố khiến giao thông trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương, đoạn qua khu vực xã Thủ Thừa bị ùn ứ trong thời gian ngắn trước khi được lực lượng chức năng điều tiết, giải tỏa.