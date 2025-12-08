Đắk Lắk tăng tốc giảm nghèo nhờ nguồn lực đồng bộ và quyết tâm tự vươn lên

(VTC News) -

Trong những năm gần đây, công tác giảm nghèo ở Đắk Lắk được triển khai quy mô lớn với sự vào cuộc mạnh mẽ của toàn hệ thống chính trị và quyết tâm tự vươn lên của người dân. Nhờ đó, đời sống của hàng chục nghìn hộ nghèo cải thiện rõ rệt, an sinh xã hội được tăng cường và nhiều mô hình sinh kế đã chứng minh hiệu quả.

Chính quyền quyết liệt, dân chủ động xóa nghèo

Ngay khi bước vào giai đoạn 2021 - 2025, Đắk Lắk đã cụ thể hóa mục tiêu giảm nghèo bền vững bằng các nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND và các kế hoạch triển khai của UBND các cấp. Các sở, ngành và địa phương từ đó xây dựng lộ trình riêng, tập trung vào các dự án, tiểu dự án như tín dụng ưu đãi, khuyến nông, khuyến lâm, thủy sản, hỗ trợ y tế, giáo dục, đào tạo nghề…

Nhờ triển khai đồng bộ, công tác chỉ đạo, giám sát và tháo gỡ khó khăn cho từng phần việc được duy trì thường xuyên, giúp tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia được đảm bảo.

Nhờ chính sách hỗ trợ của Chương trình Mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, nhiều hộ dân mạnh dạn phát triển các loại cây chủ lực, vươn lên thoát nghèo.

Bên cạnh chính sách giảm nghèo trọng điểm, các chương trình khác cũng được lồng ghép như vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, dạy nghề, khuyến nông, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ nhà ở, y tế, giáo dục…, giúp hộ nghèo tiếp cận tốt hơn các dịch vụ xã hội.

Hoạt động tuyên truyền tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ và người dân. Nhiều hộ nghèo dần khắc phục tâm lý trông chờ, bắt đầu chủ động tiếp nhận và sử dụng hiệu quả nguồn lực hỗ trợ, hưởng ứng phong trào thi đua “Vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Trong 4 năm, tổng ngân sách dành cho Chương trình đạt hơn 1.263 tỉ đồng, gồm vốn Trung ương và phần đối ứng của địa phương.

Toàn tỉnh đã triển khai 450 mô hình giảm nghèo gắn với đa dạng hóa sinh kế, chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp. Tại huyện Cư M’gar, nhiều hộ dân mạnh dạn phát triển các loại cây chủ lực như sầu riêng, cà phê, hồ tiêu với phương thức canh tác hữu cơ, được hỗ trợ kỹ thuật, giống và tiêu thụ sản phẩm. Thu nhập của bà con từng bước cải thiện, đời sống ngày càng ổn định.

Phong trào “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” tiếp tục lan tỏa, khuyến khích tinh thần hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trồng trọt, chăn nuôi giữa các hộ. Hội Nông dân các cấp cũng đẩy mạnh vận động sản xuất nông sản an toàn, xây dựng các mô hình liên kết để mở rộng quy mô và tăng giá trị.

Giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm có chuyển biến rõ. Trường Trung cấp Đắk Lắk và Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên được đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, tổ chức nhiều phiên giao dịch việc làm. Nhờ kết hợp các chính sách hỗ trợ với nhu cầu thực tế của thị trường lao động, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho hơn 100 nghìn lao động trong 4 năm.

Về nhà ở, hơn 2.000 hộ nghèo và cận nghèo được hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nhà đạt chuẩn “3 cứng”, diện tích từ 30 m² trở lên, bảo đảm chất lượng và thời gian sử dụng lâu dài.

Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo trên toàn tỉnh giảm bình quân 2,14%/năm, từ 12,79% năm 2021 xuống còn 6,38% cuối 2024. Trong đồng bào dân tộc thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh hơn, bình quân 4,34%/năm, vượt chỉ tiêu đề ra.

Mục tiêu 2025 còn dưới 3% hộ nghèo

Dù đạt kết quả tích cực, công tác giảm nghèo ở Đắk Lắk vẫn đối mặt với nhiều thách thức. Đào tạo nghề chưa thật sự gắn chặt với nhu cầu doanh nghiệp nên chưa tạo được nhiều việc làm tại chỗ. Ở một số xã đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo vẫn cao; tình trạng thiếu hụt các dịch vụ cơ bản như nhà tiêu hợp vệ sinh, diện tích nhà ở… còn phổ biến.

Tỉnh Đắk Lắk đang chú trọng nâng cao hiệu quả đào tạo nghề và tạo việc làm bền vững cho người dân.

Đội ngũ cán bộ cơ sở thay đổi liên tục dẫn đến việc nắm bắt chính sách chưa đồng đều, công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo ở một số địa phương còn sơ sài. Việc giải ngân vốn sự nghiệp chậm, chưa tương xứng với yêu cầu thực tế. Một số chính sách quan trọng như hỗ trợ phát triển sản xuất, hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo tại các huyện nghèo ban hành chậm, làm ảnh hưởng tiến độ triển khai.

Ngoài ra, vẫn còn tình trạng một bộ phận người dân thiếu ý chí vươn lên, trông chờ vào hỗ trợ của Nhà nước; chưa chủ động tham gia học nghề, chuyển đổi sinh kế hoặc cải thiện điều kiện sống.

Để đạt mục tiêu đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 3% vào cuối năm 2025, tỉnh xác định mở rộng các mô hình sinh kế phù hợp từng địa phương, đẩy mạnh tín dụng ưu đãi, nâng cao hiệu quả đào tạo nghề và tạo việc làm bền vững.

Đắk Lắk cũng yêu cầu các địa phương tăng cường trách nhiệm người đứng đầu, đổi mới hình thức tuyên truyền để người dân dễ tiếp cận thông tin, khơi dậy tinh thần tự lực, không trông chờ, ỷ lại.

Nguồn lực cho giảm nghèo tiếp tục được sử dụng chặt chẽ, đúng mục đích; song song là chú trọng giám sát để tránh lãng phí, tiêu cực. Tỉnh cũng huy động nguồn xã hội hóa, huy động đóng góp của cộng đồng và người thụ hưởng, tùy điều kiện từng nơi.

Song song đó, việc rà soát hộ nghèo, cận nghèo được yêu cầu thực hiện khách quan, chính xác; ưu tiên hỗ trợ những hộ thiếu hụt nặng về dịch vụ xã hội cơ bản.