Đóng

Cai nghiện ma tuý, không đơn giản chỉ là cắt cơn

(VTC News) -

Để giảm thiểu nguy cơ tái nghiện sau cai, nhiều tổ chức đã mở các mô hình hỗ trợ, tạo việc làm, đồng hành, giúp người sau cai nghiện trở lại cuộc sống bình thường.

Quỳnh Giang
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới