Cai nghiện ma tuý, không đơn giản chỉ là cắt cơn
(VTC News) -
Để giảm thiểu nguy cơ tái nghiện sau cai, nhiều tổ chức đã mở các mô hình hỗ trợ, tạo việc làm, đồng hành, giúp người sau cai nghiện trở lại cuộc sống bình thường.
Tin mới
Bảng xếp hạng bóng đá nữ SEA Games 33 mới nhất
18:55 08/12/2025
Bóng đá Việt Nam
Tài xế làm rơi đá trúng xe khách gây chết người rồi bỏ chạy: Thông tin mới nhất
18:50 08/12/2025
Tin nóng
ĐBQH: 'Đã làm thủy điện là phải an toàn, không an toàn dứt khoát không nên làm'
18:48 08/12/2025
Đầu Tư
Các điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Dương lịch 2026 tại TP.HCM
18:18 08/12/2025
Đời sống
Bảng giá xe máy hãng Piaggio mới nhất tháng 12/2025
18:01 08/12/2025
Thị trường
Đắk Lắk tăng tốc giảm nghèo nhờ nguồn lực đồng bộ và quyết tâm tự vươn lên
17:56 08/12/2025
Nông nghiệp - Nông thôn
Cảnh báo: Miền Bắc đón rét hại 6 độ từ 13/12, Hà Nội tụt xuống 10 độ - Chuyên gia hướng dẫn phòng đột quỵ
17:38 08/12/2025
Thời tiết
Trực tiếp Việt Nam 0-0 Philippines, bóng đá nữ SEA Games 33: Huỳnh Như dự bị
17:37 08/12/2025
Bóng đá Việt Nam
Lý do VF 3 là chiếc xe 'gây tranh cãi': Mua xe cho vợ nhưng người dùng là… chồng
17:36 08/12/2025
Xe
Gần 98ha rừng Gia Lai bị xâm hại: Chuyển hồ sơ qua cơ quan cảnh sát điều tra
17:34 08/12/2025
Tin nhanh 24h
Đội hình nữ Việt Nam đấu Philippines: HLV Mai Đức Chung gây sốc
17:32 08/12/2025
Bóng đá Việt Nam
Việt Nam kêu gọi Campuchia-Thái Lan kiềm chế, thực hiện đầy đủ thỏa thuận ngừng bắn
17:26 08/12/2025
Thời sự quốc tế
Công an TP Huế giải cứu nam thanh niên ở Thái Nguyên bị 'bắt cóc online'
17:14 08/12/2025
An ninh hình sự
Khám phá không gian trải nghiệm đa giác quan tại Vũ trụ dưỡng chất One Aptamil
17:11 08/12/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Đà Nẵng đề xuất tăng thu nhập cho công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ
16:49 08/12/2025
Tin nhanh 24h
Sau 6 năm đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Khánh Vân thay đổi thế nào?
16:45 08/12/2025
Hoa hậu
Sập nhà hàng ở Đà Lạt, 1 người tử vong
16:34 08/12/2025
Tin nóng
Mẹ bầu song thai từng được 'nuôi tạm' bàn tay ở cẳng chân sinh con an toàn
16:21 08/12/2025
Tin tức
Chính phủ đề xuất 2 chính sách đặc thù cho dự án đường sắt cao tốc Bắc-Nam
16:15 08/12/2025
Đầu Tư
Căng thẳng biên giới Thái Lan - Campuchia gia tăng, người dân vội vã di tản
16:13 08/12/2025
Thời sự quốc tế
Lịch cúp điện hôm nay ngày 9/12/2025 tại Thành phố Huế
16:12 08/12/2025
Cần biết
Dấu ấn nghệ sĩ quốc tế và Việt Nam trong hòa nhạc Shared Horizons
16:09 08/12/2025
Văn hóa - Giải trí
Lâm Đồng: Nhiều hộ 'cơm no còn khó' nay đã dành dụm được tiền sửa nhà
16:00 08/12/2025
Nông nghiệp - Nông thôn
Nguyễn Thúc Thùy Tiên chấp nhận mức án 2 năm tù
15:58 08/12/2025
Pháp đình
Bộ Tài chính đề xuất hỗ trợ 100% lương hằng tháng cho công chức quản lý thuế
15:56 08/12/2025
Tài chính
Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Campuchia Hun Manet
15:56 08/12/2025
Chính trị
Cổ phiếu VIC lại tăng trần, vốn hóa Vingroup lên gần 1,2 triệu tỷ đồng
15:47 08/12/2025
Tài chính
HLV Malaysia bất ngờ tâng bốc U22 Việt Nam trước trận 'sinh tử' ở SEA Games 33
15:44 08/12/2025
Bóng đá Việt Nam
Bắt tài xế ô tô tải đi ngược chiều, gây tai nạn làm 2 người tử vong
15:41 08/12/2025
Tin nóng
Campuchia tuyên bố 'lằn ranh đỏ' sau vụ nổ súng ở biên giới với Thái Lan
15:37 08/12/2025
Thời sự quốc tế