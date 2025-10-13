Xe đầu kéo bốc cháy ngùn ngụt trên đường Vành đai 3 trên cao

(VTC News) -

Khoảng 21h30 ngày 13/10, anh V.V.D. (SN 1988, ở Xuân Nha, Sơn La) lái xe đầu kéo biển số 29C-923.xx đi trên đường Vành đai 3 trên cao, hướng Linh Đàm – Mai Dịch (Hà Nội).

Xe đầu kéo cháy ngùn ngụt phần cabin

Tới gần nút giao Khuất Duy Tiến, ô tô đầu kéo bất ngờ bốc cháy dữ dội ở phần cabin. Trước khi ngọn lửa kịp bùng phát, người trong xe kịp chạy ra ngoài. Ngọn lửa sau đó lan rộng ra ô tô này, bao trùm phần đầu xe.

Vụ cháy xe nhìn từ trên cao.

Nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 7, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội nhanh chóng tiếp cận hiện trường để dập tắt ngọn lửa, không để xảy ra cháy lan. Vụ hoả hoạn được dập tắt ngay sau đó, không thương vong về người. Thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng thống kê.

Chiếc xe bị thiêu rụi phần cabin.

Cơ quan chức năng sau đó phân luồng xe cộ từ xa, hướng dẫn tài xế đi xuống đường dưới thấp để tránh xảy ra ùn ứ trong thời điểm giải phóng hiện trường.