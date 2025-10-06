Xe bán tải bị vùi lấp ở Lào Cai: Huy động chó nghiệp vụ tìm nạn nhân mất tích

(VTC News) -

Thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, lực lượng chức năng đã triển khai thêm chó nghiệp vụ tới hiện trường vụ sạt lở tại thôn Pom Khén, xã Minh Lương (huyện Văn Bàn cũ) để hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân thứ ba trong vụ xe bán tải bị vùi lấp nhiều ngày trước.

Theo đó, Đại tá Đinh Xuân Thiệp, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai trực tiếp làm việc với công an các xã và lực lượng chức năng tại địa bàn, chỉ đạo huy động tối đa nhân lực, phương tiện để ứng phó với bão số 11, đồng thời yêu cầu tập trung tìm kiếm nạn nhân Phùng Văn Tuấn (45 tuổi, trú xã Nậm Xé) – người còn mất tích trong vụ sạt lở hôm 29/9.

Hai chú chó nghiệp vụ của Phòng PK02 được điều đến khu vực sạt lở trong chiều ngày hôm nay (6/10), tham gia tìm kiếm khu vực nghi có mùi hơi người dưới khối đất đá dày hàng mét.

Địa hình sạt lở phức tạp, đất đá ngổn ngang khiến việc tìm kiếm nạn nhân gặp nhiều trở ngại. (Ảnh: Công an xã Văn Bàn)

Trước đó, sáng 29/9, anh Tuấn (45 tuổi, trú xã Nậm Xé) cùng hai người khác là Hoàng Văn Định (37 tuổi, quản đốc thủy điện Tu Trên – Nậm Xé) và Hoàng Đức Giang (35 tuổi, trú tại xã Văn Bàn) lái xe bán tải rời xã Nậm Xé về trung tâm Văn Bàn.

Đến chiều cùng ngày, cả ba người mất liên lạc. Sau nhiều ngày tìm kiếm, rạng sáng 3/10, lực lượng cứu hộ phát hiện chiếc xe bán tải mang biển số 24A-348.02 bị vùi lấp hoàn toàn trên quốc lộ 279, cùng thi thể hai nạn nhân Định và Giang.

Chiếc xe bán tải được tìm thấy cùng 2 nạn nhân rạng sáng 3/10. (Ảnh: Công an xã Văn Bàn)

Hiện trường vụ sạt lở nằm trên đoạn quốc lộ bị sạt lở khoảng 100 m, ước tính hơn 1.000 m³ đất đá đổ tràn xuống đường, khiến việc tìm kiếm nạn nhân còn lại gặp nhiều trở ngại.

Trong khi công tác khắc phục bão số 10 và chuẩn bị ứng phó bão số 11 đang khẩn trương, các lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục “chạy đua với thời gian”, quyết tâm tìm thấy nạn nhân trước khi mưa lớn quay trở lại.