Xây nhà mái Thái 1 tầng 120m2 hết bao nhiêu?

(VTC News) -

Trong vài năm gần đây, nhà 1 tầng mái Thái ngày càng được ưa chuộng nhờ tính thẩm mỹ cao, không gian sống tiện nghi và phù hợp với khí hậu nóng ẩm tại Việt Nam.

Tuy nhiên, trước khi bắt tay xây dựng, vấn đề được quan tâm nhất là chi phí xây nhà 1 tầng mái Thái 120m2 bao nhiêu tiền.

Yếu tố ảnh hưởng đến chi phí xây nhà

Chi phí xây nhà thường không cố định mà phụ thuộc vào nhiều yếu tố như:

Vị trí xây dựng

Ở thành phố, giá nhân công và vật liệu xây dựng cao hơn khu vực nông thôn, dẫn tới chi phí tăng cao.

Ở những vị trí thuận lợi, dễ vận chuyển vật liệu, chi phí xây dựng sẽ thấp hơn.

Vật liệu sử dụng

Trên thị trường, các loại vật liệu xây dựng như gạch, thép, xi măng, ngói...có nhiều phân khúc, từ giá rẻ, trung bình đến cao cấp. Nhà sử dụng vật liệu cao cấp sẽ có chi phí cao hơn vật liệu trung bình và giá rẻ.

Phong cách kiến trúc

Nhà thiết kế phức tạp (như phong cách cổ điển, tân cổ điển) sẽ có chi phí xây dựng cao hơn. Trong khi đó, nhà có thiết kế đơn giản, ít chi tiết trang trí sẽ có chi phí xây dựng thấp hơn.

Đơn vị thi công

Những công ty xây dựng chuyên nghiệp thường báo giá cao hơn thợ tự do. Tuy nhiên, các đơn vị này sẽ đảm bảo chất lượng và tiến độ.

Chi phí xây nhà mái Thái phụ thuộc vào nhiều yếu tố. (Ảnh: Vinavic)

Xây nhà 1 tầng mái Thái 120m2 hết bao nhiêu?

Thông thường, chi phí xây nhà được tính bằng: Tổng diện tích xây dựng X đơn giá/m2

Với nhà mái Thái, đơn giá xây phần thô và nhân công hoàn thiện dao động từ 3 - 3,6 triệu đồng/m2. Đơn giá thi công trọn gói từ 5,5 - 7,5 triệu đồng/m2, tùy chất lượng vật tư.

Với nhà 1 tầng mái Thái 120m2, diện tích xây dựng được tính như sau:

Phần móng bè: 50% X 120m2 = 60m2

Diện tích tầng 1: 100% X 120m2 = 120m2

Diện tích phần mái: 50% X120m2 = 60m2

Tổng diện tích xây dựng là: 60 + 120 + 60 = 240m2

Nếu tính theo đơn giá xây dựng phần thô 3,6 triệu đồng/m2, chi phí xây nhà 1 tầng mái Thái 120m2 là:

3,6 triệu đồng/m2 X 240m2 = 864 triệu đồng

Nếu tính theo đơn giá thi công trọn gói 7 triệu đồng/m2, chi phí xây nhà 1 tầng mái Thái 120m2 là:

7 triệu đồng/m2 X 240m2 = 1,68 tỷ đồng

Như vậy, chi phí xây nhà 1 tầng mái Thái 120m2 thường dao động từ hơn 800 triệu đến hơn 1 tỷ đồng, tùy theo vật liệu và mức hoàn thiện.

Lưu ý, con số trên chỉ mang tính chất tham khảo, chi phí xây dựng thực tế có thể thay đổi tùy theo vị trí, vật liệu, đơn giá xây dựng...