Kinh nghiệm xây nhà cấp 4 giúp tiết kiệm chi phí

(VTC News) -

Khi giá vật liệu xây dựng và nhân công ngày càng tăng, nhu cầu xây nhà vừa đảm bảo công năng, vừa tiết kiệm chi phí là mối quan tâm hàng đầu của nhiều gia đình. Nhà cấp 4 với thiết kế đơn giản, chi phí hợp lý là lựa chọn phổ biến của những gia đình có kinh tế eo hẹp.

Tuy nhiên, để xây một ngôi nhà cấp 4 đẹp, bền và tiết kiệm, gia chủ cần nắm vững những kinh nghiệm quan trọng dưới đây.

Lập kế hoạch chi tiết

Bước đầu tiên để tiết kiệm chi phí là lập kế hoạch rõ ràng về nhu cầu sử dụng, diện tích, phong cách thiết kế và tài chính có thể chi trả. Việc dự trù chi phí từ sớm giúp tránh tình trạng phát sinh quá nhiều trong quá trình thi công.

Gia chủ có thể tham khảo đơn giá xây dựng trung bình tại địa phương, đồng thời lập bảng phân bổ chi phí cho từng hạng mục như nền móng, vật liệu, nhân công, nội thất cơ bản.

Chọn thiết kế tối giản

Không nên chọn mẫu nhà có thiết kế quá phức tạp, nhiều mái, nên ưu tiên thiết kế gọn gàng. Ví dụ, sử dụng không gian mở phòng khách liên thông phòng ăn vừa tạo sự thoáng đãng, vừa giảm diện tích xây tường.

Nên ưu tiên chọn thiết kế tối giản. (Ảnh: Nhadeponline)

Vật liệu phù hợp

Tùy theo phong cách thiết kế để chọn vật liệu phù hợp. Tuy nhiên, nên ưu tiên vật liệu xây dựng sẵn có tại địa phương để giảm chi phí vận chuyển.

Những vật liệu hiện đại như cửa nhôm kính, trần thạch cao cũng giúp tiết kiệm chi phí dài hạn nhờ độ bền cao.

Chọn nhà thầu uy tín

Nhà thầu có kinh nghiệm không chỉ đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình mà còn giúp gia chủ tiết kiệm đáng kể chi phí phát sinh. Nhiều gia đình vì muốn giảm giá nhân công đã thuê đội thợ thiếu chuyên môn, dẫn đến công trình kém chất lượng, tốn kém chi phí sửa chữa về sau.

Vì vậy, nên tham khảo ý kiến từ người quen, đọc đánh giá từ khách hàng cũ và ký hợp đồng minh bạch trước khi thi công.

Giảm chi phí nội thất ban đầu

Sau khi hoàn thiện phần thô và hoàn thiện cơ bản, nên ưu tiên sắm nội thất thiết yếu như giường, tủ, bàn ghế… phù hợp ngân sách.

Không nên đầu tư quá nhiều đồ nội thất cao cấp ngay từ đầu, bởi chi phí này có thể điều chỉnh theo điều kiện tài chính trong tương lai.

Tính toán lâu dài để tránh sửa chữa

Một ngôi nhà xây kiên cố, chống nóng và chống thấm tốt sẽ tiết kiệm chi phí bảo trì về lâu dài. Do đó, không nên ham rẻ mà chọn vật liệu kém chất lượng.

Đầu tư đúng chỗ vào hệ thống điện, nước, chống thấm, chống mối mọt sẽ giúp gia đình giảm thiểu chi phí sửa chữa, cải tạo sau này.