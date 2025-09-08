Những sai lầm cần tránh khi xây nhà cấp 4

(VTC News) -

Nhà cấp 4 được ưa chuộng nhờ chi phí hợp lý, thời gian thi công nhanh và công năng phù hợp với nhu cầu sinh hoạt. Tuy nhiên, không ít gia chủ mắc sai lầm trong quá trình xây dựng khiến ngôi nhà kém tiện nghi, tốn kém thêm chi phí sửa chữa về sau.

Dưới đây là những lỗi thường gặp khi xây nhà cấp 4 nên tránh.

Không có bản thiết kế chi tiết

Nhiều người cho rằng nhà cấp 4 đơn giản nên có thể xây dựng ngay mà không cần bản vẽ thiết kế. Thế nhưng, đây là sai lầm lớn, bởi thiếu thiết kế sẽ dẫn đến việc bố trí không gian thiếu khoa học, ánh sáng và gió không được tận dụng, thậm chí phát sinh chi phí do thay đổi trong quá trình thi công.

Một bản vẽ chi tiết không chỉ giúp kiểm soát chi phí, mà còn tối ưu diện tích sử dụng, mang lại sự tiện nghi lâu dài.

Chọn vật liệu kém chất lượng

Với tâm lý “xây nhà giá rẻ”, nhiều gia đình lựa chọn gạch, xi măng, thép hay sơn không đảm bảo chất lượng, làm giảm độ bền và an toàn của công trình.

Nhà cấp 4 vẫn cần nền móng vững chắc. (Ảnh: Durafle)

Thực tế, nhà cấp 4 tuy nhỏ nhưng vẫn cần nền móng và kết cấu vững chắc. Việc sử dụng vật liệu tốt ngay từ đầu sẽ giúp ngôi nhà kiên cố, tránh tình trạng nứt tường, thấm nước sau vài năm sử dụng.

Thi công phần móng sơ sài

Một sai lầm khác nhiều người mắc là coi nhẹ phần móng vì nghĩ rằng nhà cấp 4 chỉ có một tầng, không cần quá chắc chắn.

Trên thực tế, móng chính là nền tảng quyết định tuổi thọ ngôi nhà. Nếu móng không đủ vững, tường dễ bị nứt, sàn lún, gây nguy hiểm cho gia đình.

Vì vậy, dù xây nhà nhỏ, gia chủ vẫn cần khảo sát đất kỹ lưỡng và đầu tư cho phần móng.

Bỏ qua yếu tố ánh sáng và thông gió

Không ít căn nhà cấp 4 sau khi hoàn thiện trở nên bí bách, tối tăm vì thiếu cửa sổ hoặc không có giếng trời. Đây là lỗi thiết kế ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và chất lượng sống.

Một ngôi nhà thông thoáng, nhiều ánh sáng tự nhiên sẽ giúp tiết kiệm điện và tạo cảm giác thoải mái cho các thành viên.

Không dự trù chi phí phát sinh

Khi xây nhà cấp 4, hầu hết gia chủ chỉ tính toán theo chi phí dự kiến, ít khi để lại khoản dự phòng. Trong khi đó, xây nhà thường phát sinh thêm chi phí mua vật liệu, thuê nhân công hoặc thay đổi thiết kế. Thiếu khoản dự phòng sẽ khiến tiến độ thi công bị gián đoạn, gây áp lực tài chính.

Tự ý thay đổi thiết kế

Việc sửa đổi liên tục khi đang xây dựng khiến chi phí đội lên, công trình kéo dài và dễ xảy ra sai sót kỹ thuật.

Vì vậy, trước khi khởi công, cần thống nhất rõ ràng về bản vẽ, phong cách và vật liệu, tránh thay đổi quá nhiều khi đang thi công.

Không giám sát thi công

Không ít gia chủ phó mặc hoàn toàn cho đội thợ mà không giám sát thi công chặt chẽ. Điều này dễ dẫn đến tình trạng thợ làm ẩu, sử dụng sai vật liệu hoặc rút bớt công đoạn để tiết kiệm thời gian. Hậu quả là ngôi nhà có thể xuất hiện các lỗi như tường nứt, sàn lún, hệ thống điện nước đi sai thiết kế, gây mất an toàn và phát sinh chi phí sửa chữa sau này.