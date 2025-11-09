Võ sĩ Trung Quốc đấm nhầm đồng đội, đấu hòa bộ đôi Việt Nam-Brazil

(VTC News) -

Bộ đôi Việt Nam - Brazil bất phân thắng bại với 2 võ sĩ Trung Quốc tại Lion Championship 28.

Trận song đấu (MMA Duo) duy nhất trong sự kiện Lion Championship 28 diễn ra tối qua (8/11) tại Phú Quốc (An Giang) có kết quả hòa. Tất cả các giám khảo đều đánh giá bộ đôi Nguyễn Nguyên Chương (Việt Nam) - Claudio Coutinho (Brazil) ngang tài ngang sức với cặp võ sĩ Thẩm Long - Sa Mã Dĩ Cách (Trung Quốc). Đây cũng là trận MMA Duo đầu tiên của Lion Championship không có thắng thua.

Claudio Coutinho thực hiện các đòn khóa siết hiệu quả với sở trường nhu thuật. Võ sĩ người Brazil kiểm soát được đối thủ Thẩm Long (Shen Long). Trong khi đó, Nguyễn Nguyên Chương trực tiếp đối đầu với Sa Mã Dĩ Cách (Shamayige) và tạo nên những phút giao đấu kịch tính. Hai võ sĩ liên tục xoay chuyển tình thế. Tay đấm của Trung Quốc có phần nhỉnh hơn nhưng cũng không áp đảo được đại diện chủ nhà.

Nguyễn Nguyên Chương và Claudio Coutinho (đỏ) hòa cặp võ sĩ Trung Quốc.

Tình huống thú vị nhất của màn so tài này là khoảnh khắc Thẩm Long thoát khỏi Coutinho và lao đến giúp đồng đội. Trong tư thế đứng ngoài hoàn toàn thoải mái, anh tung ra 2 cú đấm rất mạnh vào võ sĩ nằm sàn. Tuy nhiên, đòn đánh này lại không nhằm vào Nguyễn Nguyên Chương mà dội thẳng lên Sa Mã Dĩ Cách.

Claudio Coutinho sau đó cũng kịp xông đến hỗ trợ võ sĩ Việt Nam. Anh tiếp tục kiểm soát đối thủ nhưng không tung ra được đòn "kết liễu". Phía bên kia, Nguyên Chương và Sa Mã Dĩ Cách chuyển sang đánh đứng. Nguyên Chương có phần thất thế và bị đối thủ khóa chặt dưới sàn ở cuối trận. Dù vậy, võ sĩ Việt Nam vẫn phòng thủ đủ tốt để đối thủ không thể ra đòn quyết định.

Sau 10 phút so tài hấp dẫn, các giảm khảo chấm điểm hòa đồng thuận. Cặp võ sĩ Việt Nam - Brazil bất phân thắng bại với 2 đối thủ đến từ Trung Quốc.

Ngoài trận đấu MMA Duo, Lion Championship 28 còn 1 màn tỷ thí khác có võ sĩ khách mời Trung Quốc. Hà Thế Anh - võ sĩ từng giữ đai "Thần võ" Việt Nam với chuỗi 5 trận bất bại ở đấu trường trong nước - thất bại ngay trong hiệp một trước La Châu (Zhou Luo).