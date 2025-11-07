Võ sĩ MMA Trung Quốc thách thức cựu 'Thần võ' Việt Nam mạnh thế nào?

(VTC News) -

Không phải Chayut Rojanakat, đối thủ của Hà Thế Anh tại Lion Championship 28 (dự kiến diễn ra ngày mai 8/11 tại Phú Quốc) là võ sĩ người Trung Quốc La Châu (Luo Zhou). So với Trương Yến Long và Giả Diên Tần - những đối thủ từng bị Hà Thế Anh cùng đồng đội đánh bại trong trận song đấu tại Lion Championship 24, La Châu có năng lực đáng gờm và bảng thành tích ấn tượng hơn.

La Châu tên đầy đủ là La Châu Giang Thố (Luo Zhoujiangcuo), người Tứ Xuyên. Tay đấm sinh năm 1999 có kinh nghiệm thi đấu dày dạn tại các giải đấu lớn của Trung Quốc như JCK, ONE, Wu Lin Feng (Võ Lâm Phong)... Theo hồ sơ trên Tapology, trong 16 trận đấu MMA chuyên nghiệp gần nhất, La Châu có 11 chiến thắng - tất cả đều là hạ gục (knock out) hoặc khuất phục (submission) đối thủ.

Tổng hợp các trận đấu của La Châu

La Châu được đào tạo ở câu lạc bộ Enbo Fight Club - phòng tập từng cho ra lò những võ sĩ hàng đầu Trung Quốc, nổi bật là Tống Á Đông (Song Yadong) - tay đấm có thành tích 22 trận thắng tại UFC, vừa đánh bại cựu vô địch Henry Cejudo ở lần thượng đài gần nhất vào tháng 2/2025. Ban tổ chức Lion Championship cho biết La Châu sẽ được huấn luyện viên trưởng của Enbo Fight Club là Vương Châu đồng hành và chỉ đạo trực tiếp.

Các trang dữ liệu võ thuật Trung Quốc mô tả La Châu có "đôi chân vừa dài vừa khỏe", có nền tảng là tán thủ. Huấn luyện viên Nguyễn Hoài Nam của câu lạc bộ Agoge nhận xét đây là võ sĩ "cao to, đánh striking bén, xoay chuyển dưới đất tốt, chưa thể hiện rõ điểm yếu nào quá lớn".

Hà Thế Anh đấu với Châu La là trận đấu tâm điểm Lion Championship 28.

Thống kê 8 trận thắng khuất phục cho thấy kỹ năng khóa siết của La Châu cũng rất ấn tượng. Trang chủ JCK MMA nhận xét chiều cao và sải chân dài giúp võ sĩ này thuận lợi trong việc thiết lập thế khóa tam giác khi nằm sàn. Các kỹ năng địa chiến kiểu jiu jitsu là đòn kết liễu đáng gờm của La Châu.

Phân tích của JCK MMA cũng chỉ ra rằng La Châu đã cải thiện lối đánh theo hướng toàn diện hơn, không còn tập trung vào địa chiến. Trong trận đấu diễn ra vào tháng 7/2025, La Châu đánh bại đối thủ bằng một đòn "gối bay" đẹp mắt và chiến thuật đánh đứng hiệu quả.

Nhìn chung, La Châu mang đến cho Hà Thế Anh thử thách được đánh giá là khó nhất sự nghiệp. Võ sĩ chủ nhà - từng giữ đai Thần võ Việt Nam - sẽ gặp nhiều khó khăn để duy trì mạch bất bại sau 5 chiến thắng liên tiếp.