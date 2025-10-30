Cao thủ MMA Việt Nam đấm gục võ sĩ Trung Quốc, CĐV nghe tên bỗng giật mình

(VTC News) -

Video Phạm Công Minh đánh bại Zhang Mingyang

Nhà vô địch MMA Việt Nam Phạm Công Minh giành chiến thắng ấn tượng trước võ sĩ Trung Quốc Zhang Mingyang tại sự kiện World MMA Competition, diễn ra hôm nay (30/10/2025) ở Seoul, Hàn Quốc, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế APEC 2025.

Trước trận đấu, Công Minh – nhà vô địch hạng 84kg của Lion Championship – được kỳ vọng sẽ đại diện Việt Nam thi đấu sòng phẳng với các đối thủ quốc tế. Sự kiện World MMA Competition quy tụ 18 trận đấu với võ sĩ đến từ 21 quốc gia, trong đó có nhiều cái tên từng góp mặt ở UFC như Natan Levy, Rashid Magomedov hay Omari Akhmedov.

Zhang Mingyang, là một võ sĩ trẻ Trung Quốc xuất thân từ kickboxing. Điều đặc biệt là Zhang Mingyang có tên phiên âm tiếng Anh trùng với Trương Minh Dương - võ sĩ Trung Quốc đang thi đấu ở UFC. Dù vậy, đối thủ của Phạm Công Minh hôm nay ở đẳng cấp thua kém nhiều so với nhà vô địch tán thủ và từng giành đai MMA Wu Lin Feng (Võ Lâm Phong - giải đấu hàng đầu Trung Quốc).

Phạm Công Minh đối đầu Zhang Mingyang ở sự kiện World MMA Competition APEC 2025

Ngay từ những giây phút đầu tiên của hiệp 1, Công Minh đã thể hiện sự chủ động trong lối đánh đứng (Striking), thăm dò đối thủ bằng những cú đá mạnh mẽ.

Bước ngoặt của trận đấu diễn ra khi Zhang Mingyang định quật ngã Phạm Công Minh xuống sàn. Tuy nhiên sau đó, võ sĩ của Việt Nam đã phản đòn lại. Sau khi khóa chặt đối thủ trong tư thế ôm ghì, Công Minh đã thực hiện một cú quật ngã (Takedown) dứt khoát và hiệu quả, nhanh chóng đưa Zhang Mingyang xuống sàn đấu.

Phạm Công Minh nhập cuộc đầy tự tin

Ngay sau khi kiểm soát được đối thủ trên mặt sàn, Phạm Công Minh nhanh chóng giành được vị trí thuận lợi. Zhang Mingyang đã không có cơ hội thoát hiểm hay phòng thủ. Với sự kiểm soát tuyệt đối này, Phạm Công Minh tung ra chuỗi đòn đấm liên tiếp từ trên xuống một cách dồn dập, chính xác và đầy uy lực.

Phạm Công Minh quật ngã Zhang Mingyang

Loạt đòn tấn công không ngừng nghỉ này đã làm đối thủ mất hoàn toàn khả năng kháng cự, buộc trọng tài phải can thiệp và sau đó tuyên bố chiến thắng TKO (knock-out kỹ thuật) cho Phạm Công Minh. Võ sĩ của Việt Nam giành chiến thắng sau 2 phút rưỡi thi đấu.

Những pha ra đòn uy lực của Công Minh khiến đối thủ chỉ biết chịu trận

Trước đó, võ sĩ người Việt Nam từng tạo tiếng vang khi hạ knock-out kỹ thuật đối thủ Zakhar Dzmitrychenka và bảo vệ thành công đai vô địch tại Lion Championship 22. Chiến thắng mới nhất của Phạm Công Minh đã khẳng định vị thế của MMA Việt Nam trên đấu trường quốc tế.