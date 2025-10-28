VN-Index đảo chiều khó tin, thoát phiên giảm mạnh liên tiếp

(VTC News) -

Kết phiên giao dịch 28/10, VN-Index tăng 27,96 điểm (1,69%) lên 1.680,50 điểm, HNX-Index tăng 1,42 điểm (0,54%) đạt 266,78 điểm. Trong khi đó, UPCoM-Index giảm 0,28 điểm (0,25%) xuống 110,96 điểm.

VN30-Index tăng 48,52 điểm (2,55%) đạt 1.949,28 điểm.

Thanh khoản toàn thị trường đạt hơn 32.600 tỷ đồng, trong đó HoSE chiếm hơn 29.600 tỷ đồng. Trên sàn HoSE, sắc xanh chiếm ưu thế với 219 mã tăng, 91 mã giảm. Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng hơn 1.400 tỷ đồng.

Rổ VN30 ghi nhận tín hiệu tích cực khi mã tăng áp đảo là 28 và chỉ có 1 mã giảm là PLX. VJC là tâm điểm khi tăng trần lên 187.500 đồng/cổ phiếu và trắng bên bán.

Trong phiên hôm nay, các nhóm cổ phiếu dẫn dắt thị trường gồm: VIC tăng 2,85%, FPT tăng 4,29%, VPB tăng 4,06%, STB tăng 4,03%, TCB tăng 2,71%. Ngược lại, một số cổ phiếu gây áp lực cho thị trường như TCX giảm 3,83%, NVL giảm 2,9%, VPL giảm 1,23%.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng “thăng hoa” trong phiên giao dịch trong hôm nay khi sắc xanh phủ kín sàn. Chỉ có một số cổ phiếu giảm như ABB, NVB, BAB.

Trước đó, trong phiên sáng, VN-Index giảm 22,74 điểm (1,38%) xuống 1.629,8 điểm; HNX-Index mất 1,35 điểm (0,51%) còn 261,01 điểm; trong khi UPCoM-Index lùi 0,4 điểm (0,36%) xuống 110,84 điểm. Nhiều người đã nghĩ đến phiên giảm mạnh thứ hai liên tiếp, sau khi đã mất hơn 30 điểm trong hôm qua (27/10).

VN-Index đảo chiều, tăng gần 28 điểm trong phiên 28/10. (Ảnh minh họa).

Dù chỉ số VN-Index được cải thiện trong phiên hôm nay nhưng các đơn vị phân tích vẫn khuyến cáo nhà đầu tư vẫn nên cẩn trọng trong mọi quyết định.

Chứng khoán MB (MBS) cho rằng, xu hướng chủ đạo của thị trường trong thời gian tới là đi ngang. Nhóm này lưu ý nhà đầu tư quan sát trạng thái lệch pha giữa VN-Index và nhiều cổ phiếu, tức chỉ số có thời điểm hồi phục mạnh nhưng phần đông cổ phiếu không tăng.

Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) dự báo, xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức giảm. Do đó, các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức 20 - 40% danh mục và không nên bán ra ở giai đoạn hiện tại, vị thế mua mới có thể xem xét với tỷ trọng thấp để thăm dò xu hướng ngắn hạn.

Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) đưa ra khuyến nghị, nhà đầu tư tạm thời vẫn cần thận trọng trước yếu tố rủi ro ngắn hạn của thị trường và quan sát diễn biến cung cầu để đánh giá trạng thái thị trường.

“Nhà đầu tư có thể cân nhắc những dao động hồi phục trong thời gian tới để chốt lời hoặc cơ cấu danh mục theo hướng giảm thiểu rủi ro. Ở chiều mua, nếu tỷ trọng danh mục đang ở mức hợp lý thì nhà đầu tư có thể cân nhắc chờ mua ngắn hạn tại một số cổ phiếu có diễn biến tích cực trong thời gian gần đây và đã lùi nhanh về vùng hỗ trợ tốt”, VDSC nêu.