VN-Index hụt mốc 1.800 điểm, tuần tới còn cơ hội bứt phá?

Thị trường chứng khoán tuần qua tiếp tục tiến gần hơn cột mốc 1.800 điểm khi VN-Index vượt 1.794 điểm. Tuy nhiên, lực bán mạnh ở nhóm vốn hóa lớn, đặc biệt là cổ phiếu Vingroup và ngân hàng trong phiên cuối tuần, khiến chỉ số nhanh chóng đảo chiều.

Kết tuần, VN-Index giảm hơn 35 điểm trong ngày giao dịch thứ Sáu, đóng cửa tại 1.731,19 điểm, giảm 0,94% so với tuần trước.

Nhận định về diễn biến của thị trường chứng khoán tuần tới, chuyên gia của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) cho rằng, xu hướng ngắn hạn của VN-Index chịu áp bán mạnh ở vùng giá quanh 1.800 điểm, tương ứng đường xu hướng nối các vùng đỉnh giá cao nhất năm 2018, 2021, 2022.

Chỉ số VN-Index đang tạo đỉnh ngắn hạn vùng giá 1.780 điểm - 1.800 điểm và chịu áp lực điều chỉnh kiểm tra lại vùng giá quanh 1.700 điểm, tương ứng vùng giá cao nhất tháng 08-09/2025.

"Đây không phải vùng giá hợp lý để gia tăng, mua đuổi. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư nên đánh giá cẩn trọng đối với các vị thế mua dựa trên mức định giá hợp lý của từng doanh nghiệp và kết quả kinh doanh quý III kỳ vọng và kiểm soát rủi ro ngắn hạn.

Hiện chúng tôi cho rằng vùng giá quanh 1.700 điểm cũng không phải là vùng giá hấp dẫn để giải ngân đối với với nhiều nhóm mã, nhất là các nhóm mã có giai đoạn tăng giá mạnh đột biến trong năm nay", chuyên gia SHS cho biết.

Cũng theo SHS, nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng cho rằng, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn là động lực chính thúc đẩy chỉ số bứt phá vùng đỉnh 1.700 điểm và đà tăng trong tuần có lúc gần chạm ngưỡng kỷ lục mới 1.800 điểm. Dù vậy, mức đồng thuận toàn thị trường lại chưa cao.

"Với vai trò dẫn dắt, tôi cho rằng các cổ phiếu trụ đã hoàn thành sứ mệnh của mình, nhưng chưa kéo theo được sự hưởng ứng trên mặt bằng chung cổ phiếu. Vậy nên xu hướng hạ nhiệt có lẽ sẽ còn tiếp diễn để thị trường trở về lại vùng tích lũy ban đầu, tức quanh khu vực 1.660 - 1.710 điểm nhằm củng cố lại đà tăng cũng như cải thiện độ rộng. Tôi kỳ vọng đà giảm sẽ chưa quá tiêu cực, khi dòng tiền có thể luân chuyển ở các mã vốn hóa lớn khác nhau để thay nhau nâng đỡ", bà Liên nhận định.

Trong khi đó, công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) lại nhận định chỉ số VN-Index vi phạm cận dưới của biên độ 1.745-1.775 điểm cho thấy áp lực bán đang lấn át trong ngắn hạn. Kháng cự trong phiên tiếp theo là vùng 1.745 điểm và khả năng cao hoạt động hồi phục trong ngày sẽ gặp cản trở tại đây.

Nếu hoạt động bán tiếp tục gia tăng quanh kháng cự, thể hiện qua động thái giảm điểm với thanh khoản cao về cuối ngày, chỉ số VN-Index sẽ chịu giai đoạn điều chỉnh kéo dài và mục tiêu tiếp theo là vùng 1.690-1.700 điểm.

Theo ông Đinh Việt Bách - chuyên gia từ Pinetree Securities, thị trường có khả năng sẽ tiếp tục "điều chỉnh để đi lên" với mốc hỗ trợ đầu tiên có thể là vùng 1.700 điểm.

Ngoài kịch bản tích cực nhất trong ngắn hạn trên, ông Bách cũng lưu ý, nếu VN-Index xuyên thủng vùng này, chỉ số có thể lùi về hỗ trợ tiếp theo tại ngưỡng quanh 1.670 điểm.

Trường hợp nhóm cổ phiếu Vingroup và một số mã VN30 điều chỉnh, thị trường mất động lực chính và cần thời gian tái tích lũy. Chuyên gia từ Pinetree dự báo dòng tiền có khả năng chuyển hướng sang nhóm bất động sản. Nhóm ngân hàng và chứng khoán sẽ phân hóa mạnh hơn khi báo cáo tài chính quý III bắt đầu phản ánh vào giá cổ phiếu.

Chuyên gia đến từ Chứng khoán Rồng Việt cho rằng, thị trường vừa trải qua một nhịp tăng mạnh nhờ lực kéo từ nhóm cổ phiếu họ Vin, VJC và sự thăng hoa của nhóm cổ phiếu bất động sản. Theo chuyên gia, ngắn hạn VN-Index tạm xác nhận 1.785 là đỉnh và tuần mới chỉ số có thể lùi xuống vùng 1.680-1.700 điểm sau đó sẽ phục hồi về 1.730 cuối tháng 10. Tuần mới VN-Index sẽ được hỗ trợ bởi các trụ MSN, MWG, VNM, HPG, đối trọng với nhóm Vin và VJC.

Vị chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư chốt lời ngắn hạn cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán, bất động sản. Hiện dòng tiền lớn tập trung ở 3 nhóm này nên nếu có mua lại thì nên “canh” khi VN-Index về vùng 1.680-1.700 điểm có điểm mua tốt sẽ mua lại. Hiện nhóm bất động sản mạnh nhất thị trường, nhà đầu tư “canh” để mua nhóm này. Một số cổ phiếu trụ cần chú ý là MSN, MWG.

Chuyên gia của công ty chứng khoán Yuanta Hà Nội nhận định, thị trường vượt đỉnh tuy nhiên lại có sự phân hóa rõ ràng giữa các nhóm ngành và dòng tiền chưa lan tỏa khiến danh mục của nhiều nhà đầu tư không tăng thậm chí lỗ nhẹ khi thị trường chung điều chỉnh.

"Theo khuyến nghị của tôi nhà đầu tư cần tập trung một nhóm ngành có kỳ vọng tăng trưởng mạnh mẽ nhất trong quý IV để đạt được hiệu suất đầu tư tốt và chúng ta dễ thấy được rằng nhóm bất động sản đang là nhóm ngành dẫn dắt dòng tiền. Ngoài ra nhóm chứng khoán nhiều khả năng sẽ có sóng ngành khi một loạt các thương vụ IPO thu hút rất nhiều sự chú ý của nhà đầu tư", vị chuyên gia cho hay.

Cũng theo ông, mặc dù thị trường đã vượt đỉnh thành công, nhưng vẫn còn nhiều nghi ngờ khi dòng tiền chưa lan tỏa giữa các nhóm ngành đồng thời chịu ảnh hưởng lớn khi các cổ phiếu trụ bị chốt lời.