Chứng khoán ‘bốc hơi' hơn 35 điểm, VN30-Index rời kỷ lục 2.000

(VTC News) -

Chốt phiên chiều nay, VN-Index giảm 35,66 điểm (2,02%) xuống 1.731,19 điểm. HNX-Index giảm 0,97 điểm (0,35%) xuống 276,11 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng 0,3 điểm (0,27%) lên 112,67 điểm.

Nhóm VN30 cũng "bốc hơi" 45,13 điểm (2,23%), xuống 1.977,14 điểm. Như vậy, kỷ lục 2.000 điểm đã không giữ được.

Thị trường giảm mạnh khi áp lực bán gia tăng trên diện rộng. Sắc đỏ chiếm ưu thế với 236 mã giảm và 96 mã tăng sàn HoSE. Thanh khoản toàn thị trường hôm nay đạt hơn 45.600 tỷ đồng, riêng HoSE là hơn 42.000 tỷ đồng.

Thị trường giảm mạnh khi áp lực bán gia tăng trên diện rộng. (Ảnh minh họa).

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn biến động là nguyên nhân chính khiến thị trường suy yếu, trong đó tâm điểm là các cổ phiếu “họ Vin”. VIC giảm 4,27%, VHM giảm 4,92%, VRE giảm 5,53%, tổng cộng 3 mã này lấy đi khoảng 12 điểm của VN-Index.

Bên cạnh đó, các cổ phiếu ngân hàng như VPB, LPB, HDB, ACB, TCB, CTG, EIB cũng giao dịch kém tích cực, làm gia tăng áp lực lên chỉ số. Nhóm chứng khoán thường nhạy cảm với diễn biến thị trường cũng giảm sâu như AAS, ORS, VIX, APS, HBS.

Điểm sáng trong phiên giao dịch hôm nay là các cổ phiếu như NVL, VJC, BMP, GEE, CII, GMD.

Dù thị trường đang ghi nhận áp lực bán mạnh trên diện rộng, đặc biệt ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn nhưng các công ty chứng khoán khá vẫn lạc quan về triển vọng trong thời gian tới.

Các chuyên gia dự báo, VN-Index vẫn có khả năng điều chỉnh hoặc tích lũy trong ngắn hạn nhằm hạ nhiệt các chỉ báo động lượng đang ở vùng quá mua. Dù vậy, triển vọng tích cực trong dài hạn vẫn còn hiện hữu, vì vậy, nhịp điều chỉnh lành mạnh có thể mở ra cơ hội mua cổ phiếu với mức giá hợp lý, trong kịch bản tích cực VN-Index có thể hướng đến vùng 1.880 - 1.900 điểm. Do đó, các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức 30 - 50% danh mục và tận dụng nhịp điều chỉnh để xem xét mua mới.