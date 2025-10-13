Tỷ phú sàn chứng khoán Việt Nam là ứng viên giáo sư năm 2025

(VTC News) -

Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa công bố danh sách các ứng viên được Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025.

PGS.TS Hồ Xuân Năng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicostone là một trong bốn ứng viên giáo sư thuộc Hội đồng Giáo sư ngành Cơ khí - Động lực. Ông được biết đến là một trong những tỷ phú giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam.

PGS.TS Hồ Xuân Năng sinh năm 1964 tại Nam Định (cũ). Theo hồ sơ trên trang thông tin điện tử của Hội đồng Giáo sư Nhà nước, ông Năng tốt nghiệp cử nhân ngành Động cơ đốt trong tại Đại học Bách khoa Hà Nội năm 1986. Năm 1992, ông nhận bằng tiến sĩ kỹ thuật ngành Cơ khí động lực tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Đến năm 2022, ông được công nhận chức danh Phó giáo sư (PGS) ngành Động lực.

Ông từng nhận bằng tốt nghiệp đại học hệ tại chức tại trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Ông tham gia và được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học 40 tuần bằng tiếng Anh về Quản lý kỹ thuật "Engineering Management Training Course" của Đại học RMIT; được cấp chứng chỉ bổ túc kiến thức cho nghiên cứu sinh môn Ngoại ngữ tiếng Nga tại Đại học Bách khoa Hà Nội.

PGS.TS Hồ Xuân Năng là ứng viên giáo sư ngành Cơ khí – Động lực năm 2025 (Ảnh: Đại học Phenikaa)

PGS.TS Hồ Xuân Năng từng là giảng viên khoa Cơ khí Động lực, trường Cơ khí tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Sau đó, ông đảm nhiệm vai trò nghiên cứu viên tại Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch; hướng dẫn nghiên cứu sinh và giảng dạy cho học viên của Viện Cơ điện nông nghiệp Việt Nam.

Tháng 7/2017, ông bắt đầu công tác tại Đại học Phenikaa với cương vị giảng viên kiêm Chủ tịch Hội đồng trường. Từ tháng 7/2020 đến nay, ông Năng đồng thời giữ chức Tổng Giám đốc và Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Phenikaa. Ông cũng là Ủy viên Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2022–2026.

Không chỉ là nhà khoa học, PGS.TS Hồ Xuân Năng còn được biết đến là doanh nhân thành công trong lĩnh vực vật liệu xây dựng cao cấp. Ông từng giữ chức Phó Chánh Văn phòng Tổng công ty Vinaconex; Giám đốc Nhà máy đá ốp lát cao cấp Vinaconex

Từ tháng 6/2014 đến nay, ông giữ chức Chủ tịch HĐQT Nhà máy đá ốp lát cao cấp Vinaconex (nay là CTCP Vicostone). Từ tháng 12/2016, ông là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A. Cuối năm 2024, ông Hồ Xuân Năng đứng thứ 11 trong danh sách người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam với tài sản ước tính 8.930 tỷ đồng (theo thống kê của các sàn giao dịch chứng khoán).

Trong suốt sự nghiệp, PGS.TS Hồ Xuân Năng được nhận nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba của Chủ tịch nước; Bằng khen của Thủ tướng, danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, cùng nhiều giải thưởng sáng tạo khoa học và công nghệ.