Chứng khoán rực lửa, VN30-Index mất gần 44 điểm

Trong khi đó, chỉ số HNX-Index cũng giảm 1,92 điểm (0,72%) còn 265,36 điểm; riêng UPCoM-Index tăng 0,37 điểm (0,33%) lên 114,24 điểm.

Thanh khoản toàn thị trường đạt khoảng 33.600 tỷ đồng, trong đó HoSE chiếm hơn 30.700 tỷ đồng. Trên sàn HoSE, sắc đỏ chiếm ưu thế với 178 mã giảm, 143 mã tăng. Khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 1.200 tỷ đồng.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn biến động là nguyên nhân chính khiến thị trường suy yếu, trong đó tâm điểm là các cổ phiếu “họ Vin”: VHM giảm 6,99%, VIC giảm 2,28%, VRE giảm 6,96%, tổng cộng 3 mã này lấy đi hơn 10 điểm của VN-Index.

Tương tự, MWG giảm 5,48%, GEX giảm 6,98%, SSI giảm 3,33%, VJC giảm 2,61%, CII giảm 6,93%. Bên cạnh đó, các cổ phiếu ngân hàng như: HDB, TCB, VPB, MBB, CTG cũng giao dịch kém tích cực, làm gia tăng áp lực lên chỉ số.

Điểm sáng trong phiên giao dịch hôm nay là các cổ phiếu: KBC, FPT, POW, FTS, BVH.

Thị trường chứng khoán đỏ lửa trong phiên giao dịch 27/10. (Ảnh minh họa).

Nhận định về diễn biến thị trường tuần này, một số công ty chứng khoán dự báo, VN-Index vẫn đang trong quá trình dò đáy ngắn hạn. Trong giai đoạn này, nhà đầu tư cần theo dõi thị trường sát sao vì biên độ dao động càng lớn, rủi ro điều chỉnh càng cao.

Cụ thể, chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng, xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức giảm. Do đó, các nhà đầu tư có thể nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức 20 - 40% danh mục và chỉ nên xem xét mua mới với tỷ trọng thấp để thăm dò xu hướng ngắn hạn.

Chứng khoán Tiên Phong (TPS) dự báo trong các phiên giao dịch kế tiếp, nếu lực cầu tiếp tục suy yếu, có khả năng nhịp hồi của thị trường sẽ kết thúc, theo đó VN-Index có khả năng quay trở lại trạng thái điều chỉnh. Tuy nhiên, vùng 1.600 - 1.620 là vùng hỗ trợ đáng tin cậy trong trường hợp VN-Index điều chỉnh.

Theo Chứng khoán ACB (ACBS), trong ngắn hạn, VN-Index đang đối mặt với vùng kháng cự quanh mốc 1.700 điểm - khu vực có thể kích hoạt áp lực chốt lời nếu lực mua không đủ mạnh để bứt phá. Trường hợp chỉ số thất bại trong việc vượt qua vùng này, khả năng cao VN-Index sẽ quay trở lại kiểm định vùng hỗ trợ trọng yếu quanh 1.600 điểm trong các phiên tới.