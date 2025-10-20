Chứng khoán giảm kỷ lục: VN30-Index mất 106 điểm, khối ngoại bán gần 2.300 tỷ

(VTC News) -

Cụ thể, chỉ số VN-Index giảm 94,76 điểm (5,47%) về 1.636,43 điểm, HNX-Index giảm 13,09 điểm (4,74%) xuống 263,02 điểm. Nhóm VN30 cũng "bốc hơi" 106,28 điểm (2,23%), xuống 1.870,86 điểm.

Nhóm ngân hàng là tâm điểm gây sức ép lên thị trường. TCB và VPB cùng giảm 6,89%, MBB giảm 6,83%, HDB giảm 6,92%, ACB giảm 3,69%, SHB giảm 6,91%.

Bên cạnh đó, nhóm cổ phiếu “họ Vin” tiếp tục giảm điểm trong phiên giao dịch hôm nay. VIC giảm 4,46% xuống 194.900 đồng/cp, VHM mất 6,9%, VRE mất 6,95%, VPL bốc hơi 6,96%.

Nhiều nhóm ngành khác như bất động sản, chứng khoán, thép, dầu khí đều đồng loạt giảm sâu trong phiên giao dịch hôm nay.

Thị trường giảm mạnh khi áp lực bán gia tăng trên diện rộng. Sắc đỏ chiếm ưu thế với 325 mã giảm, chỉ có 34 mã tăng sàn HoSE. Thanh khoản toàn thị trường hôm nay đạt hơn 58.800 tỷ đồng, riêng HoSE là hơn 53.290 tỷ đồng.

Thị trường chứng khoán đỏ lửa trong phiên giao dịch 20/10. (Ảnh minh họa).

Đáng chú ý, khối ngoại hôm nay tiếp tục bán ròng gần 2.300 tỷ đồng, tập trung ở nhóm tài chính gồm CTG, STB, SSI, VND, VCI, SHB. Trong đó, MSN là mã bị rút vốn mạnh nhất với 655 tỷ đồng, đồng thời giảm kịch sàn xuống 81.900 đồng/cp.

Theo ghi nhận, 9/10 cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất đều giảm sàn; riêng CTG giảm 6,3%.

Ở chiều ngược lại, lực cầu ngoại xuất hiện ở nhóm bất động sản với các mã DIG, VRE, PDR, HDC, TCH, trong đó VIX được mua ròng mạnh nhất với 122 tỷ đồng, còn DIG và VJC hút ròng hơn 110 tỷ đồng.

Tương tự chiều bán, 9/10 cổ phiếu được gom mạnh nhất trên HoSE theo khối lượng cũng đóng cửa tại mức giá sàn, chỉ HAG giảm 5,6%.