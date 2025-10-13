VN-Index tiếp tục lập đỉnh mới

(VTC News) -

Chốt phiên 13/10, VN-Index tăng 17,57 điểm (1,01%) lên 1.765,12 điểm. Chỉ số HNX-Index tăng 1,73 điểm (0,63%) đạt 275,35 điểm. UPCoM-Index tăng 1,09 điểm (0,98%) đạt 112,7 điểm.

Đáng chú ý, VN30-Index tăng 1,6% đạt 2.012,28 điểm, lần đầu tiên vượt mốc 2.000 điểm. Thanh khoản toàn thị trường đạt gần 48.700 tỷ đồng, trong đó HoSE chiếm hơn 44.500 tỷ đồng.

Thị trường tiếp tục tăng điểm nhưng xuất hiện hiện tượng “xanh vỏ, đỏ lòng” với 410 mã giảm trong khi mã tăng chỉ có 288. Lực cầu được kéo nhờ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi phần lớn midcap và penny suy yếu.

Nhóm cổ phiếu Vin tiếp tục dẫn dắt đà tăng trưởng, đóng góp 12 điểm cho VN-Index khi VIC tăng trần 6,98%, VRE tăng 6,57% và VHM tăng gần 1%. Ngoài ra còn có TCB tăng 4,96%, VJC tăng 6,98%, HDB tăng 2,51%, SSI tăng 1,6%.

Ngược lại, một số cổ phiếu gây áp lực cho thị trường như FPT giảm 2,19%, HPG giảm 2,03%, VPB giảm 1,25%.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng có sự phân hóa trái chiều. Các cổ phiếu tăng có SHB, TCB, HDB, CTG…trong khi MBB, ACB, TPB, VIB quay đầu giảm.

Một trong những thông tin hỗ trợ thị trường là FTSE Russell nâng hạng Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp.

Quyết định dự kiến hiệu lực từ 21/9/2026, sau kỳ đánh giá giữa kỳ vào tháng 3/2026. Đây là cột mốc quan trọng, ghi nhận thành quả của quá trình cải cách quyết đoán và đồng bộ của Việt Nam, góp phần nâng cao vị thế quốc gia trên bản đồ đầu tư toàn cầu.

Chuyên gia đến từ Công ty Chứng khoán Pinetree Việt Nam dự báo, khả năng thị trường vẫn có thể kéo các cổ phiếu trụ trước ngày đáo hạn, do đó đà tăng tuần sau hoàn toàn khả thi, nhất là với chỉ số cơ sở VN30-Index. Cùng đó, mùa báo cáo quý III đang bắt đầu, nếu tích cực sẽ là chất xúc tác để thúc đẩy thị trường leo dốc lên mức đỉnh mới.

Cũng theo chuyên gia của Pinetree Việt Nam, xu hướng tuần tới tiếp tục bùng nổ để thiết lập mức đỉnh thời đại mới. Nhóm cổ phiếu Vingroup và Ngân hàng sẽ giữ vai trò dẫn sóng, trong khi dòng tiền có thể luân chuyển sang chứng khoán, bất động sản, thép và đầu tư công để giúp nhịp tăng bền vững hơn.