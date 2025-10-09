Lãnh đạo sàn Nasdaq chúc mừng thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng

(VTC News) -

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương mới đây tiếp và làm việc với ông Bob McCooey - Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Bộ phận niêm yết quốc tế của sàn giao dịch chứng khoán Mỹ Nasdaq.

Ông Bob McCooey chúc mừng thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được nâng hạng và khẳng định Nasdaq sẵn sàng hợp tác, hỗ trợ Ủy ban Chứng khoán trong các lĩnh vực mà phía Việt Nam quan tâm. Đồng thời, kỳ vọng các doanh nghiệp Việt Nam sẽ thành công khi mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế.

Ông Bob McCooey đánh giá cao tinh thần doanh nghiệp mạnh mẽ của Việt Nam và cho rằng việc niêm yết trong nước kết hợp huy động vốn và niêm yết ở nước ngoài sẽ góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương (giữa) cho biết luôn khuyến khích doanh nghiệp Việt có năng lực lên sàn chứng khoán Nasdaq. (Ảnh: SSC).

Ông Bob McCooey nhấn mạnh Việt Nam là nền kinh tế tăng trưởng năng động và có tiềm năng lớn trong việc thu hút các nhà đầu tư Mỹ cũng như toàn cầu. Nasdaq mong muốn trở thành cầu nối, đồng hành cùng Ủy ban Chứng khoán và doanh nghiệp Việt Nam, không chỉ trong hoạt động niêm yết và huy động vốn mà còn trong lĩnh vực công nghệ và giám sát giao dịch, dựa trên kinh nghiệm hợp tác với hơn 130 sở giao dịch trên toàn thế giới.

Bà Vũ Thị Chân Phương cũng cho biết Việt Nam đã và đang tích cực hoàn thiện khung pháp lý và tiến hành nhiều cải cách về cơ chế để phát triển thị trường chứng khoán. Mới đây, Ủy ban Chứng khoán ban hành quy chế phối hợp xem xét hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) đồng thời với hồ sơ đăng ký niêm yết. Đây là bước tiến quan trọng trong cải cách thủ tục hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả huy động vốn và bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán.

Ngoài ra, Ủy ban Chứng khoán khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam đủ điều kiện tham gia niêm yết tại thị trường quốc tế, đặc biệt tại Nasdaq. Bên cạnh đó, Ủy ban cũng quan tâm đến việc phát hành chứng chỉ lưu ký (DR) tại Mỹ.

Lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán mong muốn Nasdaq tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam có thể tiếp cận và tận dụng cơ hội phát hành chứng chỉ lưu ký trên thị trường quốc tế.