(VTC News) -

Ngay sau tin Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng, thị trường chứng khoán Việt Nam đã chứng kiến phiên giao dịch khá tích cực. Chốt phiên 9/10, VN-Index bật tăng gần 19 điểm, qua đó tiến lên đỉnh lịch sử 1.716,47 điểm.

Cặp đôi VHM và VRE của tỷ phú Phạm Nhật Vượng trở thành tâm điểm phiên 9/10 khi đồng loạt bứt phá. VHM tăng trần lên 115.000 đồng/cổ phiếu. VIC tăng 0,8%, VRE tăng tới 4,7%. Các mã cổ phiếu họ Vin đã đóng góp tổng cộng hơn 7 điểm tăng cho VN-Index.

Ngoài ra, VN-Index còn được hỗ trợ bởi CTG, VPB, BSR đều tím trần. Các mã CEO, VRE, DIG tích luỹ thêm 4-5,3%. Ngoài ra, cổ phiếu CII, PDR, IDC hay HDC cũng ghi nhận mức cải thiện tốt về thị giá.

VN-Index vượt 1.700 điểm, cao nhất lịch sử.

Thanh khoản tiếp tục cải thiện theo điểm số. Tổng giá trị giao dịch sàn HoSE đạt gần 34.000 tỷ đồng, nhích nhẹ hơn 700 tỷ so với phiên trước.

Kết phiên hôm nay, HNX-Index tăng 1,6 điểm (0,59%) đạt 274,94 điểm, còn UPCoM-Index tăng 0,39 điểm (0,35%) lên 110,82 điểm. Thanh khoản toàn thị trường duy trì tương đương phiên trước, sàn HoSE ghi nhận hơn 1,09 tỷ cổ phiếu khớp lệnh với giá trị 33.945 tỷ đồng.

Khối ngoại vẫn bán ròng, với 1.605 tỷ đồng, trong đó nhiều mã bị xả trên trăm tỷ. Cụ thể, cổ phiếu HPG của Tập đoàn Hòa Phát bị bán ròng lớn nhất với giá trị 216,6 tỷ đồng, tương đương gần 7,5 triệu cổ phiếu. Cùng chiều, SSI bị rút ròng 188,1 tỷ đồng.

Khối ngoại còn tập trung bán ròng loạt cổ phiếu nhóm bất động sản, tài chính - ngân hàng như VRE (156,6 tỷ đồng), VHM (149,5 tỷ đồng), VCI (145,5 tỷ đồng), CTG (135,8 tỷ đồng), VIX (134,7 tỷ đồng), VND (129,7 tỷ đồng), STB (80,4 tỷ đồng).

Ở phía đối diện, cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup được mua ròng mạnh nhất với quy mô 149,7 tỷ đồng. Kế đó, TCB và BSR được gom ròng lần lượt 148 tỷ và 109,5 tỷ đồng. Hoạt động giải ngân cũng được chứng kiến ở LPB, GEX, MWG, FRT, VJC, HAG, POW với giá trị dưới 100 tỷ đồng.

Tại báo cáo chiến lược mới nhất, Chứng khoán SSI đánh giá rằng thị trường vẫn còn nhiều tiềm năng tăng trưởng trong tương lai. Mặc dù đã ghi nhận mức tăng giá mạnh trong năm 2025, định giá thị trường vẫn còn hấp dẫn.