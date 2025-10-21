Nhà đầu tư nên làm gì sau phiên chứng khoán lao dốc mạnh nhất lịch sử?

(VTC News) -

Tuy nhiên, theo giới phân tích, thông tin vĩ mô vẫn tốt, nhà đầu tư không nên hoảng loạn, đây là cơ hội tái cơ cấu danh mục cho những người đủ bình tĩnh và có sẵn tiền mặt.

Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Phân tích Khối Khách hàng cá nhân của Chứng khoán Yuanta Việt Nam nhận định, cú lao dốc của thị trường không đến từ yếu tố vĩ mô hay kết quả kinh doanh mà chủ yếu bắt nguồn từ làn sóng tâm lý lo ngại lan rộng trong giới đầu tư, sau kết luận thanh tra về trái phiếu doanh nghiệp được công bố vào cuối tuần trước. Nhiều nhà đầu tư lo ngại tình huống trên có lặp lại như câu chuyện trái phiếu năm 2022 hay không, trong khi lượng margin (vay ký quỹ) trên thị trường khá cao.

Tuy nhiên, thực tế không xuất hiện thông tin tiêu cực mới nào đủ lớn để lý giải mức giảm sâu như vậy. Vì vậy có thể nói mức độ giảm mạnh hôm qua là do ảnh hưởng tâm lý, chứ không xuất phát từ yếu tố cơ bản.

Chuyên gia cho rằng, việc giảm mạnh của chứng khoán trong phiên giao dịch 20/10 chỉ do yếu tố tâm lý, thị trường sẽ sớm hồi phục. (Ảnh minh họa)

Ông Minh dự báo thị trường có thể tiếp tục điều chỉnh trong 1-2 phiên tới nhưng cũng nhanh chóng cân bằng trở lại. Đối với những nhà đầu tư sử dụng margin cao nên đưa tỷ lệ về ngưỡng an toàn, người dùng vốn tự có thì không nhất thiết phải bán ở vùng này vì nhiều cổ phiếu đang ở mức định giá hấp dẫn.

Đồng quan điểm, ông Trần Đức Anh - Giám đốc Kinh tế vĩ mô và Chiến lược thị trường Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) - giải thích, tâm lý nhà đầu tư cá nhân tương đối mong manh trong giai đoạn này, khi thị trường vừa trải qua đợt tăng tương đối tốt trong 6 tháng khiến áp lực bán lúc nào cũng thường trực. Vì vậy, khi thị trường xuất hiện thông tin, ở đây là kết luận thanh tra về trái phiếu doanh nghiệp, thì tâm lý nhà đầu tư sẽ dao động khiến áp lực bán xuất hiện.

Ông Đức Anh khuyến cáo, trong giai đoạn này, nhà đầu tư cần bình tĩnh để xem xét lại vấn đề, xem đâu mới là nguyên nhân khiến thị trường điều chỉnh. Vì theo ông, các yếu tố kinh tế trong nước khá tích cực, GDP tăng trưởng ổn định, loạt doanh nghiệp đón nhận kết quả kinh doanh ấn tượng trong quý III.

“Nền tảng vĩ mô vững chắc là yếu tố củng cố triển vọng thị trường trong dài hạn. Mức hỗ trợ cho VN-Index sắp tới có thể là 1.600 điểm”, ông Đức Anh nêu quan điểm.

Ông Đỗ Bảo Ngọc - Phó Giám đốc Chứng khoán Kiến thiết cũng cho rằng, đà bán tháo trong phiên hôm qua chủ yếu đến từ tâm lý của nhà đầu tư nên thị trường sẽ sớm hồi phục trở lại. Các ngưỡng hỗ trợ quan trọng trong thời gian tới được ông xác định quanh 1.560 - 1.600 điểm.

Ông Võ Văn Huy - Trưởng phòng khách hàng cao cấp Chứng khoán DNSE cho rằng trong giai đoạn này, nhà đầu tư cần ưu tiên quản trị rủi ro lên hàng đầu, hạ margin và đưa tỷ lệ tiền mặt lên cao, điều này giúp tăng cơ hội mua các cổ phiếu tốt khi thị trường bước vào đợt sóng mới.

“Về dài hạn, tôi tin thị trường sẽ tiếp tục đón sóng tăng, đây chỉ là nhịp thanh lọc và kéo dài hơn các nhịp chỉnh trước. Mức kháng cự VN-Index có thể tham khảo trong thời gian tới dao động 1.500 - 1.600 điểm”, ông nói.

Trong khi đó, các công ty chứng khoán cũng nêu ra nhận định khá lạc quan về thị trường chứng khoán trong ngắn hạn.

Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) dự báo, thị trường sẽ sớm tìm thấy điểm cân bằng trong vài phiên tới và tiếp tục phản ánh triển vọng lợi nhuận doanh nghiệp, tương tự các giai đoạn tháng 6 và tháng 8 vừa qua. VN-Index có thể dao động trong vùng 1.489 - 1.758 điểm trong thời gian tới.

Đây là thời điểm nhà đầu tư nên bình tĩnh quan sát, không cần bán tháo. Với tầm nhìn trung hạn, nhịp điều chỉnh này có thể mở ra cơ hội mua vào ở vùng giá hấp dẫn hơn.

Công ty Chứng khoán AIS cũng khuyên nhà đầu tư ngắn hạn vẫn nên ưu tiên bảo toàn vốn, giảm tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục. Không vội mua đuổi trong nhịp hồi kỹ thuật nếu có. "Cần thận trọng hơn trong việc bắt đáy", AIS khuyến cáo thêm.

Các chuyên gia của chứng khoán Asean nhận định chỉ số VN-Index hình thành nến Bearish Marubozu trên đồ thị ngày. Khối lượng giao dịch đạt hơn 1,63 tỷ đơn vị, tăng mạnh so với phiên trước và cao hơn mức trung bình 20 phiên, cho thấy áp lực bán đẩy mạnh trong ngắn hạn. Hiện tại-VN Index đã quay lại vùng nền tích lũy hình thành xuyên suốt tháng 9/2025.

"Chúng tôi nhận định quán tính điều chỉnh có thể tiếp diễn vào đầu phiên tới do ảnh hưởng tâm lý từ phiên giảm điểm mạnh hôm nay. Mặc dù vậy, chỉ số nhiều khả năng sẽ dần cân bằng với lực đỡ quanh vùng nền tích lũy hiện tại.

Nhà đầu tư chỉ nên duy trì vị thế nắm giữ với các cổ phiếu có giá vốn an toàn, đồng thời đang vận động trong xu hướng tăng ngắn hạn.

Nhà đầu tư đang có tỷ trọng tiền mặt lớn có thể tìm kiếm điểm mua điều chỉnh đối với các cổ phiếu hưởng lợi nhờ chính sách vĩ mô nới lỏng và kết quả kinh doanh quý III/2025 tích cực...".