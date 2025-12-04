Vinhomes tiếp tục bán nhà ở xã hội tại Hải Phòng, giá hơn 22 triệu đồng/m²

Thông tin từ Sở Xây dựng Hải Phòng cho biết, đơn vị đã nhận được văn bản của Công ty Cổ phần Vinhomes về việc đề nghị công khai giá bán (tạm tính) căn hộ chung cư Nhà ở xã hội - giai đoạn 1 tại phường Tràng Cát, quận Hải An.

Theo quyết định số 1911 của Công ty cổ phần Vinhomes, mức giá tạm tính đã được Viện Kinh tế Xây dựng thẩm tra, đảm bảo phù hợp quy định hiện hành. Trong giai đoạn 1, dự án cung cấp tới 3.804 căn hộ nhà ở xã hội, góp phần cải thiện đáng kể quỹ nhà ở dành cho người thu nhập thấp và công nhân đang sinh sống, làm việc tại khu vực cửa ngõ phía Đông thành phố.

Mức giá bán trung bình được công bố khoảng 22,6 triệu đồng/m² thông thủy, đã bao gồm thuế VAT nhưng chưa tính hệ số vị trí và kinh phí bảo trì nhà chung cư. Đây là mức giá mang tính tham khảo tạm thời, giúp người dân có cơ sở hình dung tổng chi phí sở hữu. Việc điều chỉnh cuối cùng sẽ được xác định sau khi công trình hoàn thiện, kiểm toán và quyết toán theo đúng quy định pháp luật.

Sở Xây dựng nhấn mạnh, vì dự án vẫn đang triển khai, chưa được quyết toán và kiểm toán, Vinhomes có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các bước kiểm toán nhà nước hoặc kiểm toán độc lập trong thời hạn 180 ngày kể từ khi nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng. Hồ sơ kiểm toán phải được gửi đến Sở để kiểm tra, làm căn cứ xác định giá bán cuối cùng.

Trước đó, Sở Xây dựng TP Hải Phòng từng phát đi thông báo về việc 1.040 căn hộ nhà ở xã hội hình thành trong tương lai thuộc dự án Nhà ở xã hội Vinhomes Tràng Cát (giai đoạn 1) chính thức đủ điều kiện đưa vào kinh doanh.

Đây là đợt thứ hai mà Sở Xây dựng Hải Phòng cho phép Vinhomes mở bán nhà ở xã hội tại dự án này. Đơn vị này lần đầu duyệt 548 căn được đưa vào kinh doanh vào tháng 8.

Khu nhà ở xã hội này được Vinhomes khởi công từ đầu năm 2024. Đây là dự án nhà ở xã hội thứ 7 ở Hải Phòng, có quy mô và hạ tầng tiện ích lớn nhất. Các căn hộ tại đây có diện tích thông thủy 28,8 - 70 m².

Hồi cuối tháng 7, Vinhomes cho biết giá bán tạm tính tối thiểu của dự án này khoảng 20 triệu mỗi m², tối đa 31,99 triệu đồng. Bình quân giá bán tạm tính khoảng 23,5 triệu/m². Với mức giá bình quân này, căn hộ diện tích nhỏ nhất tại đây gần 677 triệu đồng, căn lớn nhất giá khoảng 1,64 tỷ đồng.

Hải Phòng hiện là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về phát triển nhà ở xã hội. Năm nay, thành phố dự kiến hoàn thành 10.785 căn, vượt chỉ tiêu khoảng 1%. Đến năm 2030, Hải Phòng được giao phát triển ít nhất 33.500 căn nhà xã hội.