Hà Nội sắp đối thoại gì với người dân về nhà ở xã hội?

(VTC News) -

Trung tâm phục vụ hành chính công TP Hà Nội vừa thông báo sẽ tổ chức hội nghị đối thoại với chủ đề “Từ thủ tục liên thông đến an cư: Tháo gỡ khó khăn cho người dân mua nhà ở xã hội trên địa bàn TP Hà Nội”.

Hội nghị nhằm tạo diễn đàn đối thoại trực tiếp giữa người dân với các cơ quan có thẩm quyền và chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, giúp người dân được giải đáp vướng mắc, nắm rõ quy trình - chính sách, đồng thời tăng cường minh bạch, ngăn chặn tiêu cực và thúc đẩy phối hợp liên thông giữa các cơ quan trong giải quyết thủ tục mua nhà ở xã hội.

Theo kế hoạch, hội nghị sẽ tập trung vào các nội dung trọng tâm như: giải đáp trực tiếp các khó khăn trong chuẩn bị hồ sơ mua, thuê mua nhà ở xã hội; công khai, minh bạch các quy định, tiêu chí và mẫu biểu theo hướng đơn giản - dễ hiểu - dễ thực hiện; làm rõ quy trình liên thông giữa các cơ quan (Xây dựng - Tư pháp - Nông nghiệp & Môi trường - Bảo hiểm xã hội - Ngân hàng Chính sách xã hội và chủ đầu tư); đồng thời ghi nhận kiến nghị của người dân để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố xem xét chỉ đạo hoàn thiện quy trình, chính sách liên quan.

Nhiều người dân thức thâu đêm giữ chỗ nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội.

Dự kiến, hội nghị có sự tham gia đầy đủ của các cơ quan trực tiếp thẩm định hồ sơ như Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai, Bảo hiểm xã hội Hà Nội và Ngân hàng Chính sách xã hội. Các đơn vị sẽ giải đáp từng nhóm nội dung cụ thể mà người dân thường gặp.

Ngoài ra, nhiều chủ đầu tư đang triển khai dự án nhà ở xã hội trên địa bàn như Him Lam, Viglacera, BIC Việt Nam, Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng, UDIC…cũng tham dự.

Tại hội nghị, người dân sẽ trao đổi trực tiếp với các đơn vị phụ trách và nhận phản hồi ngay, thay vì chỉ được cung cấp tài liệu hướng dẫn chung. Nội dung tập trung vào các vấn đề như tiêu chí xét duyệt, hồ sơ cần chuẩn bị, thời hạn giải quyết, cơ chế vay vốn ưu đãi và trách nhiệm của từng cơ quan trong quy trình liên thông.

Theo Trung tâm Phục vụ hành chính công, việc công khai quy trình và chuẩn hóa hướng dẫn sẽ giúp giảm đáng kể tình trạng nhầm lẫn hồ sơ. Khi yêu cầu được diễn đạt rõ ràng, người dân có thể chủ động chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, tiết kiệm thời gian và chi phí.

Một mục tiêu quan trọng khác là bịt các “khoảng trống” dễ phát sinh tiêu cực. Việc làm rõ trách nhiệm của từng đầu mối - từ tiếp nhận, thẩm định, xét duyệt đến chủ đầu tư - sẽ buộc các khâu minh bạch và nâng cao trách nhiệm giải trình.