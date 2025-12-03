Gần 700 người đội mưa, chen chân tranh 41 suất nhà ở xã hội ở Đà Nẵng

Ngày 3/12, Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn – Đà Nẵng tổ chức bốc thăm quyền mua và chọn căn hộ nhà ở xã hội tại lô B4-2, thuộc dự án khu đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside, phường Hải Vân, TP. Đà Nẵng.

Hàng trăm người đội mưa, xếp hàng chờ bốc thăm.

Theo chủ đầu tư, từ ngày 7 đến 23/10/2025, dự án tiếp nhận 1.024 hồ sơ đủ điều kiện mua nhà ở xã hội.

Đợt mở bán lần này có 305 căn, trong đó 265 căn dành cho đối tượng ưu tiên như người cao tuổi, người khuyết tật… Tuy nhiên, sáng nay chỉ có 264 người tham gia, nên chiều cùng ngày 41 căn còn lại được bốc thăm theo quy định.

Ban tổ chức cho biết, 692 người đã đến bốc thăm trong tổng số 759 hồ sơ đủ điều kiện, khiến 41 căn hộ còn lại có tỉ lệ "chọi" lên đến 1:17.

Từ chiều đến tối 3/12, bất chấp mưa nặng hạt, dòng người vẫn xếp hàng dài chờ lấy số và đợi đến lượt bốc thăm.

Chung cư nhà ở xã hội Bàu Tràm Lakeside, gần Khu công nghiệp Hòa Khánh, Khu công nghệ cao Đà Nẵng và cảng Liên Chiểu, thu hút đông lao động địa phương.

Không khí trong phòng chờ hết sức căng thẳng.

Theo Sở Xây dựng Đà Nẵng, căn hộ diện tích 44,5m² đến gần 70m², giá khoảng 16 triệu đồng/m². Người mua cần từ 714 triệu đến hơn 1,1 tỉ đồng cho một căn hộ - mức khá phù hợp với thu nhập công nhân, nhân viên văn phòng trẻ.

Giai đoạn 2021 - 2024, Đà Nẵng hoàn thành 4.382 căn nhà ở xã hội. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ có gần 29.000 căn, riêng năm 2024 hoàn thành 2.676 căn.